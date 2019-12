Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : repli anodin mais envol spectaculaire du 'VIX' Cercle Finance • 09/12/2019 à 23:11









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est alourdi très lentement au fil des heures jusqu'à terminer presque au plus bas du jour : le Dow Jones lâche -0,45%, le S&P-500 -0,32% et le Nasdaq Composite -0,40%. Rien de très impressionnant à première vue... mais de façon très surprenante, le 'VIX' fait une embardée de +17,5%, jusque vers 17 : un écart sans commune mesure avec la variation indicielle du S&P500 (totalement anodine). Voilà un cas de figure rarissime qui semble trahir soit un dysfonctionnement sévère du 'VIX', soit une inadéquation radical entre le volume des positions 'short' sur le risque et la liquidité quasi inexistante pour ceux qui souhaitent réduire ce levier ou couvrir leurs positions. La prudence semble en effet de mise à Wall Street alors que FED entame demain sa réunion (FOMC) de 48H tandis que le suspens demeure à la fois sur la perspective d'un accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine puis sur la mise à exécution de surtaxes douanières sur environ 155Mds$ de produits chinois ce dimanche 15 décembre. En cas de surtaxe, Washington pourrait faire une croix sur toute possibilité d'accord avec Pékin durant des mois... mais les marchés veulent croire qu'un compromis sera trouvé qui écartera une nouvelle escalade dans le conflit commercial. Dans le cas contraire, la désillusion pourrait peser lourdement sur les valorisations à quelques jours des derniers habillages de bilans de fin d'année ('window dressing'). Les écarts ont été peu appuyés parmi les vedettes de la cote mais Apple a bien pesé sur la tendance avec -1,4% (risque sur les ventes en Chine en cas de surtaxes à partir du 15 décembre). Le pétrole a fini en léger repli de -0,5%, juste en dessous des 59$: les performances ont été disparates avec Marathon -3%, Occidental -2,3%, Valero -1,2%, tandis que Halliburton reprend +1,2%, Apache +3,2%, Range Resources +5,7%. Le Nasdaq a souffert des baisses de Seagate -3,2%, Micron -3,1%, T-Mobile -2,4% Western Digital -2,1%, Regeneron et AMD -1,8%.

