Wall Street: repli amplifié après l'ISM manufacturier

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est davantage enfoncée dans le rouge mercredi, suite à la publication d'un indice ISM manufacturier supérieur aux attentes, et ne semblant donc pas forcément aller dans le sens de futures baisses de taux.



A la clôture, le Dow Jones a ainsi abandonné près de 0,8% à 37.430 points, tout comme le S&P500 à un peu moins de 4.705 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché près de 1,2% à 14.592 points.



Les investisseurs ont été refroidis par l'annonce, en début de séance, d'un indice ISM manufacturier américain ressorti en hausse à 47,4 en décembre, à comparer à 46,7 en novembre, traduisant ainsi un ralentissement de la contraction du secteur.



Cet indicateur un peu meilleur que prévu, qui ne révélait pas de pressions majeures dans l'industrie manufacturière, ne semblait, a priori, pas accréditer le scénario d'une baisse de taux directeurs dans deux mois par la Réserve fédérale.



Du côté des valeurs, Intel a perdu 1,6% alors que le fabricant de processeurs a décidé d'accélérer son développement dans l'intelligence artificielle (IA) en créant une filiale dédiée avec le soutien du fonds d'investissement DigitalBridge.



Walt Disney a pris 1% après un accord de confidentialité avec ValueAct Capital Management qui permet au géant du divertissement de fournir des informations à cette société d'investissement et de la consulter sur des questions stratégiques.



Des valeurs énergétiques comme Chevron (+1,9%) ont aussi tiré leur épingle du jeu, sur fond de redressement des cours du pétrole pour cause de tensions dans le détroit de Bab El-Mandeb, point de passage stratégique pour le transport maritime mondial.





