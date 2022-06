Wall Street: repart de l'avant dans le sillage des bancaires information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, effaçant une partie du terrain perdu la veille à la faveur notamment de la bonne tenue de ses valeurs financières.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices avancent de 0,2% à 0,5%, signalant un début de séance sur des gains plutôt modestes.



Plusieurs établissements du secteur bancaire sont attendus dans le vert après avoir annoncé leur intention de consacrer davantage à la rémunération de leurs actionnaires suite aux bons résultats obtenus aux 'stress tests' conduits par la Réserve fédérale.



Morgan Stanley devrait ainsi débuter la séance sur des gains de plus de 3% suite à l'annonce d'une augmentation de 11% de son dividende et de la mise en place d'un programme de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.



Wells Fargo devrait également prendre une pente ascendante après avoir accru son dividende trimestriel de 25 à 30 cents et officialisé le lancement de rachat de titres à partir du troisième trimestre.



Autre facteur apparent de soutien, la Chine s'est déclarée en mesure de faire face aux imprévus sanitaires afin d'atteindre son objectif d'une croissance de 5,5% cette année.



Ou Hong, le responsable de la commission nationale du développement et de la réforme, a souligné que l'activité avait déjà montré quelques signes d'amélioration en mai, les principaux indicateurs s'étant redressés.



'A ce jour, l'épidémie a été efficacement contenue dans les régions clés, la reprise du travail s'est accélérée, et les politiques en faveur de la croissance ont pris effet', a-t-il ajouté, promettant que Pékin prévoyait d'étofferai ses mesures de soutien à l'économie.



Côté indicateurs, les opérateurs de marché surveilleront dans le courant de la matinée la parution de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois de juin.



S'agissant des valeurs, Nike est indiqué en baisse de plus de 3% en préouverture suite à la présentation de résultats trimestriels jugés 'mitigés', ses solides performances en Europe et en Asie ayant été contrebalancées par une activité moins forte que prévu en Amérique du Nord.