Wall Street: renverse de nouveau la vapeur à la hausse

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a pris l'habitude depuis trois séances de retourner au cours de la dernière demi-heure une situation qui paraissait compromise. Les pertes initiales n'étaient pas insurmontables et sans trop forcer, les indices US ont collectivement fini dans le vert mardi, grâce à une nouvelle détente des taux obligataires sur l'ensemble de la courbe.



La lourdeur initiale avait été causée par le plongeon de la bourse mexicaine lundi, puis celui de la bourse de Bombay ce mardi, mais les investisseurs se sont dit qu'en comparaison, Wall Street pourrait -par contraste- apparaître comme un havre de stabilité.



C'est pourquoi le Dow Jones a gagné 0,35% à 38.711, le S&P500 et le Nasdaq Composite ont grappillé environ 0,15% à 5.291 et 16.857 respectivement, tandis que le Nasdaq-100 (+0,3%) a surperformé grâce à... Nvidia, c'est presque incontournable. C'est modeste, mais de bon augure à la veille du rapport ADP et à 72 heures du 'NFP' (chiffres de l'emploi US).



Les bons du Trésor -contrairement aux indices boursiers- n'ont pas fini la journée au plus haut, mais la baisse des rendements a été appréciable : les T-Bonds US se sont détendus de -six points de base à 4,33%... soit la troisième séance consécutive de repli.



Côté macro-économie, le chiffre le plus attendu, c'était le rapport Jolts : le Département du Travail a recensé 8,059 millions d'offres de travail en avril (les offres de mars ont été revues à la baisse, à 8,355 millions). Les commandes à l'industrie sont par ailleurs ressorties en hausse de 0,7% en avril, ce qui a peut-être provoqué un petit sursaut du pétrole.



Le WTI s'enfonçait vers 72,5$ pour la première fois depuis le 2 février dernier, mais il a terminé juste au-dessus des 73$, soit une baisse de -1,4%, pour un cumul (que personne n'aurait anticipé il y a une semaine) de -8,5 à -9%.



Sans surprise, FMC a lâché -3,9%, Halliburton -2,5%, ConocoPhilips -1,4%, Occidental -1,1%. Mais cela a été compensé par une hausse de +1,3% de Nvidia (nouveau 'doublé' de records de clôture et absolu, pour une capitalisation record de 2.865Mds$), ce qui porte sa hausse annuelle à +135% (soit près de 55% de la hausse du S&P500 en 2024).





