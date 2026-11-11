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Wall Street renoue avec les hausses alors que le sentiment vis-à-vis de l'IA s'inverse
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 16:32

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Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse markets.research@thomsonreuters.com

WALL STREET RETROUVE LE CHEMIN DE LA HAUSSE ALORS QUE L'HUMEUR ENVERS L'IA CHANGE

Le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX progressent ce mercredi, cherchant à inverser la tendance baissière de mardi, alors que les traders relancent le secteur de l’IA après les perspectives financières rassurantes d’une entreprise relativement petite qui était devenue le symbole des inquiétudes concernant les perspectives de rentabilité dans ce secteur lourdement endetté.

L'action CoreWeave CRWV.O bondit de plus de 19 % après que la société a annoncé mardi en fin de journée qu'elle deviendrait rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028, cherchant ainsi à rassurer les investisseurs sur le fait que la forte demande et les engagements de ses clients soutiendront son expansion financée par l'endettement. Le titre avait chuté de plus de 40 % au cours du mois dernier, les investisseurs s'inquiétant du niveau d'endettement de cette entreprise soutenue par Nvidia.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT affiche une hausse de plus de 2 % et est le plus performant parmi les cinq secteurs en progression au sein des 11 principaux indices sectoriels de l'indice de référence. Le secteur le plus faible est celui de la santé .SPXHC , qui recule de 0,9 %. Au sein du secteur technologique, les puces surperforment les logiciels: l’indice des semi-conducteurs PHLX .SOX grimpe de plus de 4 %, tandis que l’indice des logiciels et services du S&P 500 .SPLRCIS recule d’environ 0,5 %.

Autre figure de proue de l’IA, Nvidia NVDA.O affiche une hausse de plus de 2 %, cherchant à se redresser après avoir été malmené lors des deux dernières séances en raison de la relation entre son directeur général, Jensen Huang, et une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

Le marché obligataire étant fermé pour la Journée des anciens combattants, les investisseurs en actions ont dû se passer mercredi des signaux émis par ce marché. Mais en matière d’influences, le marché semble ne pas tenir compte de la hausse de près de 3 % des contrats à terme sur le pétrole du Nymex, qui exercent une pression à la hausse sur l’inflation depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, il y a plus de huit mois.

Voici votre aperçu matinal à 10 h 11 (heure de l’Est):

Wall Street indexes mixed

Wall Street indexes mixed

(Sinéad Carew)

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(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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