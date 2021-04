Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : rendez-vous avec la Fed et les résultats Cercle Finance • 26/04/2021 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se prépare à une semaine intense qui sera dominée par une nouvelle salve de résultats trimestriels, entrecoupée mercredi par les dernières annonces de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,1% mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,1%, annonçant un début de séance sans grands changements. Wall Street a rendez-vous avec la Fed cette semaine et les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale opte pour un 'statu quo' afin de ne pas faire dérailler une économie américaine en plein redressement. Franck Dixmier, gérant chez AllianzGI, dit anticiper une approche 'rassurante' de la part de l'institution. 'Dans un contexte de perspectives de reprise forte mêlées à de persistantes fragilités, notamment sur le plan sanitaire, la Fed sera pragmatique et gardera les yeux rivés sur les chiffres de l'emploi et de l'inflation', pronostique-t-il. La Bourse devra également compter dans la semaine qui vient avec une saison des résultats qui bat désormais son plein et permettra de déterminer si la valorisation élevée des marchés américains est justifiée ou non. Les publications de poids lourds dont Microsoft, Alphabet ou Amazon.com seront particulièrement scrutées alors que les investisseurs se posent des questions sur les niveaux de valorisation tendus de la sphère technologique. Point d'orgue de la semaine, Apple, plus forte capitalisation de Wall Street, publiera ses comptes mercredi soir. A ce stade de la saison des résultats, les sociétés ayant déjà publié leurs comptes ont, pour 86% d'entre elles, affiché des résultats 24% supérieurs aux attentes des analystes, à comparer à une moyenne de long terme de l'ordre de 5%. Autre temps fort de la semaine, Joe Biden a prévu de prononcer mercredi devant la Congrès son premier discours de politique générale, à l'occasion de la date symbolique de ses 100 premiers jours de mandat. La première estimation du PIB du premier trimestre, jeudi, viendra ponctuer une semaine qui s'annonce particulièrement chargée. Les prévisions des économistes pour cette statistique s'étagent pour l'instant entre 5% et 10%, avec une estimation médiane qui s'établit autour de 7%. Publiées ce matin, les commandes de biens durables ont rebondi de 0,5% en mars, selon le Département du Commerce, alors que le consensus espérait un rebond plus franc.

