Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: remontée partielle en cours d'après-midi information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Un redressement durant l'après-midi n'a pas permis à Wall Street de terminer la séance de vendredi nettement dans le vert : si le Dow Jones a fini tout juste au-dessus de son équilibre, à 31262 points, le Nasdaq Composite a cédé 0,3% à 11355 points.



'Les principaux indices n'ont pas été en mesure de soutenir un rallye de début de séance qui a eu lieu après que la banque centrale chinoise a signalé son soutien au marché immobilier du pays', rappelle Wells Fargo.



'Des craintes de récession se profilaient, Wall Street craignant de plus en plus que les efforts de la Fed pour lutter contre l'inflation ne freinent la croissance économique', poursuit la banque californienne.



Dans une note de stratégie publiée en début de semaine, les analystes de Credit Suisse jugeaient qu'il était prématuré pour renforcer ses positions, estimant le risque d'une récession 'très élevée'.



Pour que l'établissement suisse se montre plus positif sur les actions, il faudrait que la progression des salaires ralentisse aux Etats-Unis, ce qui mettrait selon lui moins de pression sur les épaules de la Fed pour relever ses taux.



Sur le front des valeurs, Applied Materials a reculé de 3,8% malgré la publication par l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs de bénéfices en progression au titre de son deuxième trimestre 2021-22.



Hewlett Packard Enterprise a chuté de 5,8% à la suite d'un abaissement de conseil chez BofA de 'achat' à 'neutre' sur le spécialiste du stockage informatique, du fait de la dégradation de la chaîne d'approvisionnement au sein du secteur.



Un décrochage encore plus sévère est toutefois revenu à Deere (-14,1%), le fabricant de machines agricoles s'étant dit confronté à des pressions sur sa chaîne d'approvisionnement à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.