Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: remontée inexorable vers ses plus hauts absolus information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 07:23









(CercleFinance.com) - Et de sept pour le Dow Jones qui enchaine inexorablement les séances de hausse depuis le 1er mai. Il surperforme de surcroît les autres indices US avec une avancée de 0,85% à 39.388 : les 39.807 du 28 mars ne sont plus très loin.



Le S&P500 revient au contact de ses records absolus (5.254) avec un gain de 0,51% à 5.214 (meilleure clôture depuis le 28 mars, avec 86% de titres en hausse), ayant bénéficié du rebond des pétrolières avec Chevron +1,6% et Halliburton +1,1%.



Le Nasdaq Composite se contente de +0,27% à 16.346, mais termine à 0,6% de sa meilleure marque des 16.442 du 11 avril. Le Nasdaq-100 affiche enfin +0,16% à 18.113, bien que freiné notamment par le repli de -1,8% de Nvidia.



Bonne surprise sur l'obligataire : les T-Bonds US ont inversé la vapeur dans l'après-midi, passant de +2 points de base à 4,502% à -3 points de base à 4,457%, un même écart apparaissant pour le rendement à 2 ans, à 4,813%.



Côté chiffres macroéconomiques, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté de 22.000 pour s'établir à 231.000 la semaine dernière, après une rare stagnation proche des planchers historiques -autour des 210.000 à 220.000- qui a duré un mois.



Dans l'actualité des entreprises cotées, les opérateurs ont lourdement sanctionné les publications trimestrielles d'Airbnb (-6,9%) et d'Arm (-2,3%), mais salué celles de Warner Bros Discovery (+3,1%) et de Tapestry (+3,5%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.