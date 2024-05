Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : remonte inexorablement vers ses +hauts absolus information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 22:25









(CercleFinance.com) - Et de 7 pour le Dow Jones qui enchaine inexorablement les séances de hausse depuis le 1er mai.



Le Dow Jones surperforme de surcroît les autres indices US avec une avancée de 0,85% à 39.348 : les 39.807Pts du 28 mars ne sont plus très loin.

Le S&P500 revient au contact de ses records absolus (5.254) avec un gain de +0,54% à 5.214 (meilleure clôture depuis le 28 mars, avec 86% de titres en hausse.

Le Nasdaq se contente de +0,25% à 16.346 mais en termine à moins de 100Pts (0,6%) de sa meilleure marque des 16.442 du 11 avril.

Le Nasdaq-100 affiche +0,18%, dans le sillage Booking +3,3%, Autodesk +2,2%, Apple +1%... mais l'indice a été freiné par le repli de -6,9% de Airbn'b, Palo Alto Network -2,4%, Micron -1,3% et surtout de -1,8% de Nvidia (avec ses 2.2200Mds$ de 'capi').



Le S&P500 a bénéficié du rebond des pétrolières avec Chevron +1,6%, Marathon et Halliburton +1,1%.

Peu après la clôture, Akamai dévissait de -9% malgré un EPS de 1,64$ contre 1,61$ estimé... mais les perspectives déçoivent.



Bonne surprise sur l'obligataire: ls T-Bonds US ont inversé la vapeur dans l'après-midi, passant de +2Pts à 2,502% à -3Pts vers 4,457%, même écart pour le '2 ans' à 4,813%.



Côté chiffres, les inscriptions hebdo aux allocations chômage aux Etats-Unis s'élèvent à 231 000 à l'issue de la semaine du 29 avril, soit +22 000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé marginalement à la hausse, de 208 000 à 209 000.

Les chiffres précédents ont été marqués par une rare stagnation proche des planchers historiques -autour des 210/220.000- qui a duré 1 mois.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 210 250 soit une hausse anecdotique de 250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 17 000 pour s'établir à 1 785 000 lors de la semaine du 22 avril, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.





