Wall Street : regards attentistes braqués vers le FOMC

(CercleFinance.com) - Les futures sur indices actions américains (-0,1% sur le S&P500, +0,1% sur le Nasdaq-100) augurent d'un début de séance attentiste ce mercredi, à quelques heures de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

'On s'attend généralement à ce que la Fed annonce la première réduction du rythme mensuel de ses achats d'obligations', notait la semaine dernière Tiffany Wilding, économiste en chef Amérique du Nord chez PIMCO, en amont de cette réunion.

'Nous pensons que celle-ci réduira le rythme de 15 milliards de dollars par mois, ce qui mettrait fin au programme d'ici la réunion du FOMC de mi-juin 2022', précisait-elle, ajoutant tabler sur une première hausse des taux de la Fed en 2023.

S'attendant toutefois à ce que l'inflation reste élevée jusqu'au troisième trimestre 2022, elle 'voit une probabilité significative que les hausses de taux soient envisagées plus tôt que prévu lors de la publication du Summary of Economic Projections de décembre'.

En attendant, on notera que le secteur privé des Etats-Unis a créé 571.000 emplois en octobre selon le cabinet ADP, un nombre largement supérieur à l'estimation moyenne des économistes, après les 523.000 créations de septembre.

Dans l'heure qui suivra l'ouverture des marchés, les opérateurs prendront aussi connaissance de l'indice PMI composite d'IHS Markit et de l'indice ISM non manufacturier pour le mois écoulé, ainsi que des commandes à l'industrie américaine pour septembre.

Sur le front des valeurs, Amgen a dévoilé mardi soir un BPA ajusté en hausse de 11% à 4,67 dollars pour un chiffre d'affaires de 6,7 milliards au titre du troisième trimestre. Pour 2021, il les anticipe désormais de 16,5 à 17,1 dollars et de 25,8 à 26,2 milliards.

Mondelez a relevé sa prévision de croissance organique des ventes pour 2021, à environ 4,5%, tout en confirmant celles d'une hausse du BPA ajusté à changes constants 'dans le haut de la plage à un chiffre' et d'un FCF d'au moins trois milliards de dollars.

CVS Health déclare tabler désormais, pour l'année en cours, sur une fourchette cible de BPA ajusté allant de 7,90 à huit dollars, au lieu de 7,70 à 7,80 dollars, et sur un cash-flow des activités entre 13 et 13,5 milliards, et non plus entre 12,5 et 13 milliards.