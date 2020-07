Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : regain de prudence après les records du Nasdaq Cercle Finance • 10/07/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli vendredi matin, marquant une pause après les records inscrits la veille par le Nasdaq, sur fond d'inquiétudes concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Une vingtaine de minutes avant le début des échanges, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance en recul modéré. Jeudi, le Nasdaq Composite avait inscrit un nouveau plus haut historique en séance, à 10.578,1 points, porté par la vigueur des 'GAFAM' c'est-à-dire Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. L'indice à forte pondération technologique affiche désormais une hausse de plus de 17,5% depuis le début de l'année. Un certaine prudence s'impose néanmoins ce matin face à la résurgence du Covid-19 et du retour de mesures de confinement dans plusieurs pays. D'après certaines sources de presse, les autorités de Hong Kong s'apprêteraient à décider une fermeture des écoles après un rebond de contaminations au Covid. En Australie, le gouvernement envisagerait de restreindre le retour de citoyens sur le territoire, en raison de la remontée de la pandémie dans l'état de Victoria. Côté américain, l'envolée des infections au coronavirus s'est encore amplifiée cette semaine et le seuil des 60.000 nouveaux cas par jour a désormais été franchi. 'Depuis quelques semaines (...), la recrudescence du nombre de cas de coronavirus a comme suspendu la reprise', fait remarquer Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo BHF. 'On est enclin à penser qu'il s'agit d'une pause, non de l'amorce d'une rechute, car le risque sanitaire est mieux compris qu'il n'était il y a quelques mois', tempère toutefois l'analyste. Publiés ce matin, les prix à la production ont baissé de 0,2% en juin aux Etats-Unis, là où le consensus attendait une hausse de 0,4%. Hors alimentation, énergie et négoce, les prix producteurs affichent une augmentation de 0,3%, contre une hausse de 0,1% anticipée.

