Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : regain d'optimisme sur la conjoncture Cercle Finance • 06/12/2019 à 16:46









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse la séance de vendredi, après la publication d'une série de statistiques américaines jugées rassurantes, particulièrement sur le front de l'emploi. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge quasiment 1% à 27.944,3 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 0,9% à 8644,9 points. Le Département du Travail a fait état ce matin de 266.000 créations d'emplois non agricoles le mois dernier, pour un taux de chômage ressorti en baisse à 3,5%, un plus bas de 50 ans. A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne 190.000 créations d'emploi avec un taux de chômage à 3,6%, comme au mois d'octobre. 'Ces chiffres ont toutefois été gonflés par le retour au travail des salariés de GM qui avaient fait grève au mois d'octobre', tempèrent les équipes de Commerzbank. 'Cela signifie néanmoins que la Fed peut se mettre en mode 'pause' pour le moment', ajoute la banque allemande. Les deux dernières statistiques de la semaine sont venues confirmer le sentiment d'optimisme vis-à-vis de la conjoncture économique. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a ainsi été mesuré à 99,2 points en estimation préliminaire au mois de novembre, là où les économistes l'anticipaient pour leur part, en moyenne, à 97 points. Enfin, les stocks des grossistes ont augmenté de 0,1% en octobre aux Etats-Unis, selon le Département du Commerce, un chiffre qui montre que les inventaires restent sous contrôle dans le commerce de détail.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.