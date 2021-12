Wall Street: regain d'inquiétude sur le front sanitaire information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 15:22

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le rouge lundi matin, la vague de Covid-19 qui déferle actuellement en Europe entraînant un durcissement des mesures restrictives susceptible de nuire à la reprise.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 1% et 1,5%, annonçant un début de séance sur des dispositions très prudentes.



L'aversion au risque est alimentée par la décision des Pays-Bas de réinstaurer un confinement à compter de ce week-end, qui doit notamment se traduire par la fermeture de tous les commerces jugés non-essentiels.



Face à la progression rapide du variant Omicron, de nouvelles restrictions pourraient être instaurées dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou l'Irlande.



'Les périodes de fêtes pourraient accentuer le phénomène et contraindre certains pays à annoncer des restrictions dures après les fêtes de fin d'année', prévient Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Autre motif de prudence, le sénateur américain Steve Manchin a refusé de valider le plan 'Build Back Better' de 2.000 milliards de dollars mis au point par l'administration Biden, ce qui repousse les négociations sur ce gigantesque programme de relance à la rentrée 2022.



Ce regain d'inquiétudes à la fois sur les fronts sanitaire et politique devrait inciter les investisseurs à se réfugier sur les actifs les plus sûrs, au premier rand desquels figurent les emprunts d'Etat.



Le mouvement est d'ailleurs déjà perceptible sur le marché obligataire américain où le rendement des bons du Trésor à dix ans se détend d'un point de base à 1,40%.



L'indice du CBOE qui mesure la volatilité implicite du S&P 500 bondit pour sa part de presque 20% à 25,8 points, un nouveau plus haut depuis le début du mois.



Dans ce contexte, les traditionnels achats de fin d'année opérés dans le cadre des habillages de bilans devraient passer au second plan.



En général, les Bourses américaines progressent en moyenne de 1,3% pendant les dernières séances de l'année selon le Stock Trader's Almanac.



A ce stade du rally de fin d'année, le S&P affiche une hausse de l'ordre de 1,2% depuis le début du mois de décembre, ce qui porte à plus de 23% ses gains depuis le début de l'année.