Wall Street: regain d'inquiétude sur l'inflation et les taux

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait démarrer en baisse mercredi matin, faisant une nouvelle fois les frais de la remontée des rendements obligataires, qui reviennent non loin de leurs récents plus hauts.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,6% à 0,9%, laissant entrevoir un début de séance en net repli.



Les actions, technologiques en tête, devraient souffrir une nouvelle fois du redressement des taux longs face au regain d'inquiétude entourant l'inflation et les taux d'intérêt.



Les dégagements sur le marché obligataire américain se poursuivent en effet pour la troisième séance d'affilée, ce qui entretient la remontée des rendements.



Le rendement des Treasuries à 10 ans a dépassé ce matin le seuil de 4,57%, ce qui correspond à une hausse de plus de 20 points de base sur les deux dernières semaines.



Cet énième coup de semonce en provenance du compartiment obligataire vient raviver les interrogations entourant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Face à la persistance de l'inflation, certains analystes redoutent que la Fed maintienne ses taux à des niveaux élevés pendant toute l'année, voire même à l'horizon 2025.



L'annonce d'un rebond de l'inflation en Allemagne est venue accélérer le mouvement de remontée des taux des obligations d'Etat de longue échéance, le rendement du Bund allemand ayant touché un pic annuel à près de 2,65%.



Ce brusque accès de volatilité vient rappeler aux investisseurs qu'un sévère mouvement de correction sur les emprunts d'Etat reste possible, avec d'éventuelles lourdes conséquences pour les marchés d'actions.



Dans ce contexte, les investisseurs devraient se montrer extrêmement attentifs, vendredi, à l'évolution de l'inflation au sens du PCE, la mesure de l'inflation préférée de la Fed.



Ces chiffres devraient montrer un léger ralentissement de la hausse des prix, mais toutefois insuffisant afin d'envisager une baisse des taux imminente, en juin ou en juillet par exemple.



Dans la zone euro, les données préliminaires sur les prix à la consommation pour le mois de mai seront également communiquées vendredi.





