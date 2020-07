Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : regain d'inquiétude concernant l'épidémie Cercle Finance • 08/07/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir pratiquement inchangée mercredi matin face aux craintes de voir l'épidémie de coronavirus s'accélérer aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le Dow Jones et le S&P 500 avancent en moyenne de 0,1%, annonçant un début de séance sans grand changement. Les investisseurs - qui ne semblaient pas beaucoup se préoccuper de la rapide propagation du Covid jusqu'ici - jettent depuis quelques séances un regard soucieux sur les statistiques reflétant l'évolution de l'épidémie. 'De plus en plus de régions dans le monde se reconfinent ou referment au moins leur économie, du fait d'une recrudescence du nombre de cas mais également du nombre d'hospitalisations, à l'image de Melbourne, du Texas ou encore de Miami, pour n'en citer que trois', souligne Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. Certains économistes préfèrent néanmoins relativiser la menace d'une 'seconde vague' et de ses conséquences sur l'économie. 'L'évolution du Covid-19 influera sur le rythme de la reprise mais ne devrait pas constituer une menace d'un nouveau recul important de l'activité économique', assure-t-on chez J.P. Morgan Asset Management. 'Le risque de fort retour en arrière nous parait également limité compte tenu de l'ampleur des soutiens publics et de l'attractivité à moyen terme des actions face aux très faibles rendements des obligations', renchérit-on chez Cholet Dupont. La Bourse de New York avait terminé la séance de mardi en berne, les investisseurs ayant préféré marquer une pause après la récente séquence haussière ayant porté les indices à des plus hauts d'un mois. Au coup de cloche final, le Dow Jones reculait de 1,5% et le Nasdaq Composite perdait près de 0,9%. Les échanges devraient rester relativement peu animés aujourd'hui en l'absence d'indicateurs économiques importants.

