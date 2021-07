Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : regain d'inflation et résultats mitigés au menu Cercle Finance • 13/07/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait marquer le pas mardi à l'ouverture après l'annonce d'un regain d'inflation qui pourrait pousser la Réserve fédérale à se montrer moins conciliante. Une vingtaines de minutes avant le coup d'envoi de la séance, les contrats 'futures' sur les indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance dans le rouge. Publié en début de matinée, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,9% en juin en rythme séquentiel, d'après les chiffres du Département du Travail. Sur un an, le taux d'inflation s'établit à 5,4%, marquant une accélération plus forte que prévu. Ces chiffres au-dessus des attentes semblent avoir remis le marché en mode 'vigilance' concernant la politique monétaire et viennent suggérer un environnement économique marqué à la fois par moins de croissance et plus d'inflation, une combinaison évidemment peu favorable pour les marchés. Les acteurs de marché peinent par ailleurs à trouver une direction après les résultats trimestriels contrastés des grands groupes bancaires. Si JPMorgan Chase a publié un bénéfice net en hausse de 155% à plus de 11,9 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes, l'établissement bancaire a aussi vu des revenus se tasser de 7% à 31,4 milliards de dollars. Autre poids lourd du Dow Jones, Goldman Sachs a dévoilé ce matin des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes et annoncé dans la foulée une augmentation de son dividende. Le titre Goldman Sachs progressait de 0,4% en avant-Bourse après cette publication, tandis que l'action JPMorgan cédait 1%.

