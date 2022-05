Wall Street: regain d'appétit pour le risque confirmé information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Le retour de l'appétit pour le risque s'est confirmé vendredi, après l'épisode de grande volatilité traversé ces dernières semaines : le Dow Jones a grimpé de près de 1,8% à 33213 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 3,3% à 12131 points.



Les investisseurs ont continué de profiter du soulagement lié à la parution des 'minutes' de la Fed un peu plus tôt dans la semaine, la banque centrale ayant laissé la porte ouverte à une pause potentielle dans ses hausses de taux d'ici à la fin de l'année.



Après avoir aligné sept semaines consécutives de repli, les marchés américains ont pu enregistrer leur première hausse hebdomadaire depuis la fin mars, en dépit de statistiques susceptibles de justifier une remontée des taux d'intérêt.



En effet, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,9% en avril par rapport au mois précédent, une progression plus forte que prévu qui a donc reflété une consommation pour l'instant peu affectée par l'envolée de l'inflation.



Il faut dire que le chiffre le plus attendu concernait le taux de hausse annualisée de l'indice des prix PCE ('panier de la ménagère'), qui s'est lui tassé de 0,3 point à +6,3% en données totales, et à +4,9% hors énergie et alimentation.



En revanche, la confiance des consommateurs américains s'est dégradée en mai, à en croire l'indice de l'Université du Michigan ressorti en définitive à 58,4 pour mai, révisé d'une estimation préliminaire de 59,1, et après 65,2 en avril.



S'agissant des valeurs, Dell Technologies s'est envolé de 12,9%, le groupe informatique ayant dépassé les attentes du marché sur le trimestre écoulé grâce à la vigueur de ses ordinateurs professionnels et ses solutions de réseau.



Toujours parmi les résultats publiés, les opérateurs ont salué ceux de l'éditeur de logiciels Autodesk (+10,3%), de la chaine de vêtements Gap (+4,3%), et dans une moindre mesure ceux du distributeur par magasins-entrepôts Costco (+1,2%).



A contre-courant de la tendance, Citigroup a reculé de près de 1%, sur fond d'une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'surperformance' à 'neutre', une hausse récente du titre l'ayant porté non loin de son objectif de cours de 58 dollars.