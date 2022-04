Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: regain d'appétit pour le risque information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a bénéficié d'un regain d'appétit pour le risque mercredi, en dépit de tensions inflationnistes persistantes : le Dow Jones s'est adjugé 1% à 34565 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 2% à 13644 points.



Les prix à la production aux Etats-Unis ont pourtant nettement accéléré leur progression le mois dernier, grimpant de 1,4% sur un mois, une augmentation bien supérieure au consensus. Sur les douze derniers mois, la hausse a même atteint 11,2%.



Les craintes liées à une accélération du rythme des hausses de taux de la Fed dans les mois qui viennent ont toutefois semblé se normaliser, comme l'illustrait le repli à 2,69% du rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans.



Sur le front des entreprises, la séance a été marquée par le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, avec JPMorgan Chase dont l'action a perdu 3,2% : le bénéfice net de la banque a chuté de 42% suite à une hausse de ses provisions pour risque.



BlackRock a terminé presque à l'équilibre (-0,1%), alors que le mastodonte de la gestion d'actifs a fait mieux que prévu avec une collecte record et une hausse de la valeur des encours liée à la hausse des marchés sur 12 mois.



Delta Air Lines a bondi de 6,2%, le transporteur aérien ayant dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait état de perspectives plutôt favorables, sur fond d'affaiblissement de la vague Omicron.



Par ailleurs, Walmart a grimpé de 2,6% après la nomination d'un nouveau directeur financier : John Rainey, l'actuel directeur financier de PayPal, prendra ses nouvelles fonctions au sein du groupe de supermarchés le 6 juin.





