Wall Street: regain d'appétit confirmé pour le risque

(CercleFinance.com) - Wall Street a poursuivi son redressement lundi, malgré l'imminence de la publication des statistiques de l'inflation : le Dow Jones a avancé de 0,7% à 32381 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné près de 1,3% à 12266 points.



Les investisseurs américains paraissaient, depuis quelques séances, vouloir surmonter le climat de nervosité qui les agitait depuis la mi-août et relativiser les craintes liées aux tensions inflationnistes.



Les intervenants ont ainsi recommencé à acheter, au cours de la semaine passée, quelques actions rendues plus abordables par la récente correction, des rachats à bon compte qui se sont donc poursuivis ce jour.



Parallèlement, les cours du pétrole ont continué de reprendre du terrain (+1,3% à 87,9 dollars le baril sur le WTI) sur fond de rumeurs d'un éventuel embargo européen sur le pétrole russe, soutenant des valeurs du secteur comme Chevron (+1,6%).



Les technologiques ont aussi eu le vent en poupe, à l'image d'Apple (+3,8%) alors que les analystes de Wedbush soulignaient que les précommandes pour l'iPhone 14 dépassaient d'ores et déjà celles de la version précédente, l'iPhone 13.



Le dollar face à l'euro et les bons du Trésor américain ont reculé ce lundi, à la veille d'un test important avec l'inflation aux Etats-Unis en août, pour laquelle le consensus tablait sur un ralentissement vers 8% en rythme annuel contre 8,5% le mois précédent.



'Le 'pic' d'inflation est sûrement passé mais il est trop tôt pour anticiper un changement de stratégie des banquiers centraux américains', soulignait Aurel BGC. 'Toutefois, ce constat pourrait nourrir l'appétit pour le risque des investisseurs sur les marchés financiers'.





