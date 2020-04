Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street refroidie par des indicateurs décevants Reuters • 30/04/2020 à 16:23









WALL STREET OUVRE EN BAISSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi après la publication d'indicateurs économiques préoccupants qui incitent les investisseurs à quelques prises de bénéfice malgré des résultats supérieurs aux attentes de Facebook ou Tesla. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 253,41 points, soit 1,03%, à 24.380,45 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,81% à 2 915,81 points. Le Nasdaq Composite cédait 0,4% à 8.876,50 points peu après l'ouverture. Les inscriptions au chômage ont reculé aux Etats-Unis mais moins que prévu la semaine dernière, à environ 3,84 millions, portant à près de 30 millions le nombre total d'Américains ayant perdu leur emploi en six semaines. Les dépenses des consommateurs ont subi le mois dernier une chute sans précédent de 7,5%, quand le consensus tablait sur une contraction de 5%, conséquence des mesures de confinement en vigueur dans la majeure partie des Etats-Unis pour freiner la propagation du coronavirus. La tendance européenne est de son côté affectée par la contraction record de l'économie en zone euro et par les annonces de la Banque centrale européenne qui a laissé inchangé ses taux directeurs et ses principaux programmes d'achats d'actifs. Sur le Nasdaq, Tesla gagne 7% après la publication d'un bénéfice trimestriel inattendu grâce à une production de véhicules quasi ininterrompue malgré la pandémie. Facebook affiche une progression de 7,06% grâce à des ventes supérieures aux attentes de Wall Street et Microsoft prend 0,89% après des résultats meilleurs que prévu. En baisse, McDonald's perd 2,14% sanctionné par la chute de son bénéfice au premier trimestre. Et American Airlines abandonne 3,09% après avoir fait état de sa première perte trimestrielle depuis 2013 et averti que sa consommation de trésorerie atteindrait 70 millions de dollars par jour au deuxième trimestre. Les investisseurs suivront avec intérêt la publication des résultats d'Apple et d'Amazon après la clôture des marchés américains. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +5.13% TESLA NASDAQ +2.91%