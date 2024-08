Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: redressement de l'ensemble des indices information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 17:09









(CercleFinance.com) - Les indices affichent un net redressement ce mardi en début de séance à Wall Street, sur le Dow Jones (+1,1%) le S&P500 (+1,4%) et le Nasdaq (+1,2%), au lendemain d'une séance de repli qui a vu le Dow Jones dévisser de 2,6%.



Les craintes générées par le dernier rapport sur l'emploi américain, qui a ranimé vendredi dernier le spectre d'une récession aux Etats-Unis, paraissent s'apaiser sur les places mondiales, comme l'a montré le rebond de plus de 10% de Tokyo ce mardi.



'Malgré la faiblesse des dernières données sur le marché du travail, nous estimons qu'un atterrissage en douceur reste l'issue la plus probable pour l'économie', juge Stephen Brown, économiste en chef adjoint pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.



'Néanmoins, le risque d'un atterrissage brutal a augmenté, tandis que la réaction désordonnée du marché -si elle se maintient- pourrait inciter la Fed à assouplir sa politique plus rapidement que prévu', poursuit-il.



Seule donnée macroéconomique du jour aux Etats-Unis, le déficit commercial s'est un peu réduit de 2,5% à 73,1 milliards de dollars en juin, une progression de 1,5% des exportations ayant plus que compensé une augmentation de 0,6% des importations.



Au chapitre des publications trimestrielles, le géant des équipements de chantier Caterpillar a dévoilé un BPA ajusté en progression à 5,99 dollars au titre du deuxième trimestre 2024, malgré des ventes et revenus en repli de 4%.



Yum! Brands publie un BPA hors éléments exceptionnels de 1,35 dollar au titre du deuxième trimestre 2024, en baisse de 4% par rapport à celui engrangé un an auparavant, mais un bénéfice d'exploitation ajusté en augmentation de 10%.



Uber Technologies publie un bénéfice net part du groupe en croissance de 158% en comparaison annuelle, à un peu plus d'un milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre 2024, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 71% à 1,57 milliard.



New Street Research relève son conseil sur Nvidia à 'achat' avec un objectif de cours de 120 dollars, notant que l'action a reculé de 26% depuis le pic de juin et sous-performé la plupart des autres actions de semi-conducteurs exposées à l'IA des centres de données.



Wedbush confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Alphabet (Google), avec un objectif de cours à 12 mois inchangé de 205 $ .



L'analyste rappelle qu'hier, la Cour de district des États-Unis a statué en faveur du DOJ (Department of Justice, soit le ministère de la Justice des États-Unis) dans l'affaire États-Unis vs Google, concluant que Google était un monopole et avait agi pour maintenir cette position.



La décision de la Cour dénonce principalement les accords de distribution qui ont permis à Google de placer par défaut son moteur de recherche chez les principaux développeurs de navigateurs (par exemple, Firefox), les fabricants de dispositifs mobiles (par exemple, Apple, Android) et les opérateurs de télécommunications (par exemple, Verizon).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.