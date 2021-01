Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : redressement avec des données rassurantes Cercle Finance • 29/01/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est redressée jeudi, dopée par des indicateurs économiques rassurants : après cinq séances de baisse d'affilée, le Dow Jones s'est adjugé 1% à 30603 points, tandis que le Nasdaq Composite a progressé de 0,5% à 13337 points. L'économie américaine a en effet poursuivi sa croissance au quatrième trimestre 2020 en augmentant de 4% en rythme annualisé, d'après la toute première estimation du produit intérieur brut du Département du Commerce. Autre donnée favorable, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis pour s'établir à 847.000, à comparer à 914.000 (chiffre révisé) la semaine précédente. Par ailleurs, l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board s'est inscrit en hausse de 0,3% en décembre, une progression légèrement supérieure aux attentes, tandis que les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont rebondi de 1,6%. 'Les indicateurs économiques continuent de dépasser les attentes', faisait valoir Mark Haefele, directeur des investissements de la gestion de fortune d'UBS, soulignant que l'indice de surprises économiques de Citi pointait à +82, contre -79 en avril dernier. 'Dès lors, nous continuons d'afficher une opinion positive sur les marchés d'actions et anticipons des marchés de plus en plus sensibles aux facteurs cycliques et jouant un rôle moteur sur fond de redressement économique', ajoutait le stratège. Côté valeurs, Apple s'est replié de 3,5% malgré des performances trimestrielles ressorties bien au-dessus des estimations, de même que Facebook (-2,6%), alors que Tesla a lâché 3,3% après des comptes très inférieurs aux attentes. Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs ont salué celles de Comcast (+6,6%), Altria (+2%) et MasterCard (+2,7%), mais sont restés de marbre face à celles de Dow (stable) et de McDonalds (-0,5%).

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.