Wall Street : redresse la tête, la volatilité toujours là

(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée à la hausse jeudi matin après un début de journée heurté, durant lequel la cote a de nouveau joué aux montagnes russes, notamment au gré des fluctuations des valeurs technologiques. En fin de matinée, le Dow Jones rebondit de 1,6% à 34.553,9 points, rompant ainsi avec ses deux prestations précédentes, tandis que l'indice Nasdaq gagne 0,5% à 15.334,5 points, après avoir joué au yo-yo en début de séance. La pression à la vente - gros facteur de volatilité - est nourrie depuis près d'une semaine par l'apparition d'un nouveau variant du coronavirus, à laquelle s'ajoutent désormais des craintes concernant une accélération du durcissement de la politique monétaire de la Fed. Ces éléments ont fait monter à des plus hauts de près de 10 mois l'indice de volatilité du CBOE, le VIX, qui fait office de 'baromètre de la peur' à Wall Street. Si les investisseurs échaudés par ces mouvements en dents de scie ne sont probablement pas au bout de leurs peines à en croire les analystes, l'annonce ce matin d'un nombre toujours faible d'inscriptions hebdomadaires au chômage contribue à leur remonter le moral Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont en effet augmenté moins fortement que prévu lors de la semaine du 27 novembre, au nombre de 222.000 contre 194.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail. Si les inscriptions repassent ainsi au-dessus du seuil des 200.000, leur rebond ne semble pas remettre en cause le dynamisme actuel de l'emploi aux Etats-Unis. En extrapolant les tendances récentes, les analystes estiment que l'emploi américain devrait retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire à la mi-2022, un scénario qui devrait être renforcé par les chiffres officiels du Département du Travail qui seront dévoilés demain. Côté valeurs, l'action Apple perd près de 2% sur fond d'inquiétudes concernant les ventes des nouveaux iPhone. Boeing s'adjuge plus de 4% alors que l'Administration de l'aviation civile de Chine aurait autorisé l'avionneur à remettre en service ses 737-MAX après presque trois ans de suspension de vol.

