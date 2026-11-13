Wall Street recule sous la pression du secteur technologique

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WALL STREET EN BAISSE SOUS LA PRESSION DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Le S&P 500 .SPX et l’indice composite Nasdaq .IXIC ont entamé la séance de vendredi sur une note positive, les derniers chiffres de l’inflation globale, bien que toujours élevés, s’étant révélés inférieurs aux prévisions des économistes. Cependant, ils ont rapidement perdu leurs modestes gains sous l’effet d’une vague de ventes sur les valeurs technologiques.

Tout d’abord, les prix à la production aux États-Unis ont encore augmenté en octobre, enregistrant leur plus forte hausse annuelle depuis quatre ans et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait continuer à relever ses taux d’intérêt après une hausse largement attendue en décembre.

L’indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a progressé de 0,3 % le mois dernier, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,4 %. Le chiffre de septembre a été révisé à la hausse, passant de 1,3 % à 1,4 %, selon le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

Les contrats à terme ont prolongé leurs gains antérieurs après la publication du rapport, et tandis que les traders ont relevé leurs anticipations d’une hausse des taux de 25 points de base en décembre à environ 88 % de probabilité, contre 85,5 % jeudi, ils ont revu à la baisse leurs prévisions concernant une hausse de 50 points de base, ramenant la probabilité à 11,8 % contre 14,5 % lors de la séance précédente, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Cependant, après une ouverture en légère hausse, l’indice technologique S&P 500 .SPLRCT est passé dans le rouge dès la première minute de cotation et affichait une baisse de 2,4 %, se classant ainsi parmi les secteurs les plus faibles. Le principal frein est venu du leader des puces d’IA, Nvidia NVDA.O , encore sous le choc du départ de son fondateur Jensen Huang après la révélation de ses relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.

Le titre — déjà sous pression avant que les détails ayant conduit à cette crise de direction ne soient révélés le week-end dernier — a perdu 3 % sur la journée et s'apprêtait à enregistrer sa sixième baisse hebdomadaire consécutive.

Mais alors que, lors des séances précédentes, les concurrents de Nvidia avaient affiché une certaine vigueur, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étaient en baisse générale vendredi. Advanced Micro Devices AMD.O a enregistré les pertes les plus importantes du groupe, avec un recul de plus de 9 %, après un rebond de cinq jours qui semblait avoir été, au moins en partie, inspiré par les déboires de Nvidia.

Du côté des nouvelles quasi positives, Microsoft MSFT.O a réussi à réduire ses pertes importantes enregistrées avant l’ouverture du marché et n’affichait finalement qu’une baisse de 0,7 % après qu’une panne de plus de 12 heures d’Outlook et de Teams a paralysé les communications des entreprises et des administrations publiques à l’échelle mondiale vendredi, contraignant certaines organisations à revenir au fax et entraînant l’annulation d’au moins un rachat d’obligations en Europe.

Vendredi également, les responsables de la Fed se sont exprimés en nombre sur divers sujets.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins , a déclaré vendredi que le maintien de la stabilité des prix était bénéfique à long terme pour le marché immobilier, même si cet effort pouvait créer des difficultés pour le secteur à court terme.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan , a déclaré que, bien que le marché des bons du Trésor américain fonctionne « très bien » malgré des épisodes de volatilité des taux d’intérêt et que les banques aient amélioré leur accès au financement d’urgence au cours des trois dernières années, la Réserve fédérale devrait prendre des mesures pour renforcer ses outils de soutien dans ces deux domaines.

Face à la montée de l’incertitude, l’indice de volatilité Cboe .VIX est repassé au-dessus de 20 après avoir clôturé sous ce seuil pendant quatre jours d’affilée. L’indice défensif des biens de consommation de base .SPLRCS a enregistré la plus forte hausse parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, avec une progression de 1 %.

Voici votre aperçu du matin:

Wall Street indexes fall

(Sinéad Carew)

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