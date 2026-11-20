Wall Street recule sous l'effet d'une vague croissante de ventes dans le secteur de l'IA ; le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtent à confirmer leur correction

Les actions américaines ont poursuivi leur chute vendredi, mettant le S&P 500 et le Dow en passe de confirmer une correction après l’entrée en bourse décevante d’Anthropic, qui a exacerbé les inquiétudes concernant le secteur de l’IA , moteur de la reprise boursière de cette année .

Les trois principaux indices boursiers américains ont tous enregistré de fortes baisses, le Dow Jones et le S&P 500 se situant désormais à plus de 10 % en dessous de leurs plus hauts historiques atteints le 6 octobre. Si ces niveaux se maintiennent, cela confirmerait que les deux indices sont entrés en phase de correction à cette date.

Le S&P 500, indice de référence, s’apprête à enregistrer sa septième baisse consécutive, ce qui marquerait sa plus longue série de baisses depuis février 2020.

Les trois indices sont en passe d’enregistrer leurs plus fortes baisses hebdomadaires en pourcentage depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé son paquet de droits de douane « du jour de la libération », qui avait secoué les marchés.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, est passé en territoire négatif depuis le début de l’année.

« La question qui reste en suspens est la suivante: sommes-nous ou non dans un marché baissier? », a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana. « Cela me semble davantage être une correction au sein d’un marché haussier, ce qui a tendance à être très violent et rapide. »

L’ ANT.O , qui devait marquer les débuts spectaculaires d’Anthropic en tant que société cotée en bourse et permettre d’atteindre une capitalisation boursière pouvant atteindre 2 000 milliards de dollars, n’a pas réussi à susciter l’engouement jeudi, clôturant à 17,1 % au-dessus de son prix d’offre de 83 dollars, l’enthousiasme pour le titre s’étant estompé au fil de la séance.

L’introduction en bourse d’Anthropic, combinée à la publication des résultats trimestriels d’ NVDA.O de Nvidia, n’a pas réussi à dissiper les craintes concernant les risques liés à l’intelligence artificielle et aux dépenses colossales consacrées à cette technologie naissante.

Lors de son deuxième jour en tant que société cotée en bourse, l’action d’Anthropic a reculé de 10,2 %.

« Nvidia a annoncé ce qui pourrait bien être l’un des meilleurs trimestres de l’histoire des résultats d’entreprise; ils ont tout fait comme il fallait », a ajouté M. Carlson. « Beaucoup de gens, moi y compris, considéraient dans une certaine mesure l’entrée en bourse d’Anthropic comme un événement marquant, mais cela n’a pas été le cas. »

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a largement alimenté les hausses du marché boursier dans son ensemble ces derniers mois, avait progressé de pas moins de 106,6 % à la mi-juin . Cet élan s’est essoufflé, la progression de l’indice depuis le début de l’année s’étant ramenée à 21,4 %.

Parmi les hyperscalers, Amazon AMZN.O a reculé de 3,1 %, tandis que Meta META.O a chuté de 4,7 %.

Les entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont chacune chuté de plus de 10 %.

La correction dans le secteur technologique a entraîné une rotation vers des secteurs plus défensifs, tels que les biens de consommation de base .SPLRCS et la santé .SPXHC , qui ont respectivement progressé de 1,5 % et 0,7 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 278,99 points, soit 0,57 %, pour clôturer à 48 818,07, le S&P 500 .SPX a perdu 147,76 points, soit 2,06 %, à 7 028,07 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 810,98 points, soit 3,40 %, à 23 068,22.

L'INFLATION ET LA FED AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

Lisa Cook , gouverneure de la Réserve fédérale, a déclaré que le taux directeur de la banque centrale n'était pas suffisamment élevé pour faire face aux niveaux d'inflation.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les marchés anticipent une probabilité de 95,5 % d'une hausse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre.

Un rapport issu de l'enquête de l'université du Michigan a montré que la confiance des consommateurs après les élections avait progressé à 7,3 %.

Les chiffres des dépenses de consommation personnelles (PCE) de la semaine prochaine apporteront davantage de précisions sur l'orientation de la politique monétaire de la Fed, après la publication la semaine dernière d'un rapport sur l'inflation en octobre plus élevé que prévu.

Parmi les autres titres en mouvement, l' INTU.O d'Intuit a chuté de 10,8 % après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires et accepté de céder Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l'avoir acquis pour près de trois fois ce montant.

UnitedHealth UNH.N a progressé de 4,7 % après que TD Cowen a relevé sa recommandation sur le titre , passant de « conserver » à « acheter ».

La vague de ventes dans le secteur de l’IA a également entraîné une baisse de 3,6 % du titre Caterpillar CAT.N , en raison des craintes liées à l’affaiblissement de la demande pour ses équipements de production d’électricité et d’alimentation de secours.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 2,27 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 32 nouveaux plus-hauts et 965 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 208 titres ont progressé et 3 563 ont reculé, les titres en baisse étant 2,95 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 18 nouveaux plus-bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 13 nouveaux plus-hauts et 692 nouveaux plus-bas.