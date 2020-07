Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street recule, résultats mitigés, doutes sur le plan de relance Reuters • 28/07/2020 à 16:00









WALL STREET OUVRE EN BAISSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi, pénalisée par des résultats mitigés et des incertitudes liées à la pandémie et aux négociations au Congrès sur le plan de relance. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 87,3 points, soit 0,33%, à 26 497,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,11% à 3 235,86 points. Le Nasdaq Composite cédait 0,21% à 10.514,11 points à l'ouverture. Républicains et démocrates sont confrontés à la difficile tâche d'aplanir leurs différends sur le plan de relance à seulement quatre jours de l'expiration des indemnisations dont bénéficient des millions d'Américains au chômage. La majorité républicaine au Sénat a présenté lundi sa version d'un plan de soutien de 1.000 milliards de dollars (850 milliards d'euros) à l'économie face à l'épidémie mais la proposition a suscité une opposition immédiate de la part des démocrates, qui jugent ce plan insuffisant, et de certains républicains, qui l'estiment à l'inverse trop coûteux. "Le retard dans l'obtention d'un accord causera des dommages inévitables à l'économie réelle", a déclaré Derek Halpenny chez MUFG. Certains résultats du jour sont sanctionnés parmi lesquelles celle du poids lourd du Dow Jones, le conglomérat industriel 3M (-4,72%) qui a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires sous les attentes, la pandémie ayant fait chuter la demande pour ses produits. McDonald's abandonne 1,05% après avoir annoncé des résultats trimestriels décevants en raison de la fermeture de ses restaurants pendant le confinement. En hausse, Pfizer gagne 1,68%, le géant pharmaceutique ayant relevé ses prévisions pour 2020 après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MCDONALD'S NYSE -2.14% 3M NYSE -5.17% PFIZER NYSE +1.70%