Wall Street recule, prises de bénéfices sur la "tech"

WALL STREET FINIT EN BAISSE (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont fini en baisse lundi, entraînés par le net repli en fin de séance des géants de la "tech" comme Amazon et Microsoft après leur récent rally. Le S&P-500 a perdu 29,82 points, soit un repli de 0,94%, à 3.155,22 points, après avoir brièvement touché en séance un plus haut depuis le 25 février. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de 226,6 points (-2,13%) à 10.390,84 points. Le Dow Jones a quant à lui fini quasi-stable (+0,04% ou 10,5 points) à 26.085,8 points. La dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, où la Californie a annoncé de nouvelles mesures de restrictions, a provoqué des prises de bénéfices sur les grands noms technologiques de la cote, Amazon, Microsoft, Nvidia et Facebook ayant perdu chacun plus de 2%. Autre exemple de ces prises de bénéfices, Tesla a reculé de plus de 3% après avoir bondi de 16% plus tôt en séance. Le cours du constructeur de voitures électriques s'est envolé ces deux dernières semaines alors que les investisseurs parient sur la publication d'un bénéfice trimestriel et une éventuelle entrée du groupe au sein du S&P 500. (Noel Randewich, Blandine Hénault pour la version française)

