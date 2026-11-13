Wall Street recule, plombée par Nvidia

Un écran à la Bourse de New York le 10 novembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en baisse vendredi, plombée par la mauvaise passe des acteurs de l'intelligence artificielle (IA) en pleine affaire Nvidia et de nouveaux chiffres d'inflation qui confirment les fortes pressions sur les prix.

Vers 15H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,47 %, l'indice Nasdaq reculait de 1,77 % et l'indice élargi S&P 500 perdait 1,17 %.

"Cette semaine a ressemblé à la fameuse boîte de chocolats du film Forrest Gump : on ne sait jamais sur quoi on va tomber", estime Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com. A ce titre, selon lui, "personne ne peut prédire avec certitude ce que nous réserve" cette nouvelle séance.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la séance régulière, l'action Nvidia semblait être promise à un rebond après son passage à vide des derniers jours. Mais la locomotive de l'intelligence artificielle (IA) cédait finalement 3,14 % vers 15H10 GMT, à 160,98 dollars.

Jensen Huang, son emblématique cofondateur, a été forcé de démissionner tôt jeudi, emporté par le scandale sur ses relations extraconjugales, dont sa liaison avec une espionne chinoise présumée.

"Nvidia est la pierre angulaire du secteur de l'IA" rappelle David Morrison, du courtier Trade Nation.

L'entreprise conçoit les puces indispensables aux centres de données pour l'IA et participe au financement de ces très coûteuses infrastructures.

Vendredi, les grands noms associés à l'intelligence artificielle étaient boudés à l'instar d'AMD (-9,31 %), Micron (-4,03 %) ou Broadcom (-5,69 %).

En parallèle, le marché a accueilli de nouvelles données d'inflation.

L'indice des prix à la production (PPI) s'est encore accéléré le mois dernier aux États-Unis, à +6,5 % sur un an, son rythme le plus élevé depuis fin 2022. C'est toutefois un peu moindre qu'anticipé par les investisseurs.

Ces chiffres "ne devraient pas modifier l'approche de la Fed", la banque centrale américaine, écrit Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management, car l'inflation côté consommateurs "se situait déjà en dehors de la zone de confort" de l'institution.

Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale relève ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage lors de sa réunion de décembre.

Un autre resserrement est attendu dans les mois qui suivent.

Ces données ont tendu le marché obligataire : vers 15H10 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 5,15 % contre 5,13 % à la clôture la veille.

Au tableau des valeurs, Microsoft cédait 0,33 % à 521,25 dollars. Une panne mondiale affecte certains services du groupe depuis jeudi, même s'il a fait état de progrès.

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