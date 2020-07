Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street recule, les résultats et le plan de soutien déçoivent Reuters • 28/07/2020 à 22:50









WALL STREET TERMINE EN BAISSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, pénalisée par des résultats mitigés et des incertitudes liées à la pandémie et aux négociations au Congrès sur le plan de relance. L'indice Dow Jones a cédé 0,77% ou 205,49 points à 26.379,28. Le S&P-500, plus large, a perdu 20,97 points, soit -0,65%, à 3 218,44. Le Nasdaq Composite a abandonné 134,18 points (-1,27%) à 10 402,09 points. Républicains et démocrates sont confrontés à la difficile tâche d'aplanir leurs différends sur le plan de relance à seulement quatre jours de l'expiration des indemnisations dont bénéficient des millions d'Américains au chômage. La majorité républicaine au Sénat a présenté lundi sa version d'un plan de soutien de 1.000 milliards de dollars (850 milliards d'euros) à l'économie face à l'épidémie mais la proposition a suscité une opposition immédiate de la part des démocrates, qui jugent ce plan insuffisant, et de certains républicains, qui l'estiment à l'inverse trop coûteux. Aux valeurs, certains résultats du jour ont été sanctionnés parmi lesquels ceux d'un poids lourd du Dow Jones, le conglomérat industriel 3M (-4,84%), qui a publié un bénéfice et un chiffre d'affaires sous les attentes, la pandémie ayant fait chuter la demande pour ses produits. McDonald's a reculé de 2,5% après avoir annoncé des résultats trimestriels décevants en raison de la fermeture de ses restaurants pendant le confinement. En hausse, Pfizer a terminé sur une hausse de 3,94%, le géant pharmaceutique ayant relevé ses prévisions pour 2020 après avoir fait état de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

