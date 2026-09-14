Wall Street recule, les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur les fabricants de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les cours de l'après-midi)

* Les fabricants de puces en baisse après un appel à ralentir le développement de l'IA

* S&P 500 -0,27%, Nasdaq -0,10%, Dow -0,27%

* Le rendement des obligations à 10 ans dépasse les 5%

par Noel Randewich

Wall Street a fléchi lundi, plombée par les pertes enregistrées par Nvidia et d’autres fabricants de puces, après que des dirigeants d’entreprises américaines spécialisées dans l’intelligence artificielle ont fait part de leurs inquiétudes en matière de sécurité et appelé à un ralentissement du développement de l’IA.

Les investisseurs se sont également montrés nerveux après que le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a brièvement dépassé les 5% pour la première fois depuis 2023, à la veille de la réunion de la Réserve fédérale prévue cette semaine. La banque centrale américaine devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d’intérêt.

Les actions liées à l’IA ont plongé dans le monde entier après que les dirigeants d’Anthropic, d’OpenAI et de xAI ont mis en garde contre les risques liés à un développement rapide, ce qui constitue à ce jour la menace la plus grave pour les milliards de dollars investis dans ce secteur, qui ont propulsé les marchés à des niveaux records.

L'action Nvidia NVDA.O a reculé de 2,6%, tandis que celles de Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont chacune chuté d'environ 4%.

L’indice PHLX des puces électroniques .SOX a chuté de 5,4%, ramenant sa progression depuis le début de l’année 2026 à 58%.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1% à 106 dollars, les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique s’étant accrues à la suite de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques saoudiennes et d’attaques contre des navires au Moyen-Orient.

La forte inflation, l’endettement important des entreprises et de l’État, ainsi que les inquiétudes concernant la trajectoire budgétaire à long terme des États-Unis ont fait grimper les rendements des bons du Trésor américain au cours du mois dernier. La barre des 5%, atteinte lundi par le rendement des obligations à 10 ans, constitue un seuil qui, selon les analystes, pourrait avoir des répercussions sur l’économie américaine et menacer le marché haussier des actions en réduisant l’attrait relatif des titres américains.

Selon le FedWatch du CME,les traders tablent sur une probabilité de 90% que la Fed relève ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de mercredi afin de lutter contre l’inflation liée à la flambée des cours du pétrole.

"Le fait que le taux à 10 ans dépasse les 5% est énorme et en dit long; cela pourrait pousser la Fed à aller au-delà d’une simple hausse des taux", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management.

Le S&P 500 reculait de 0,27% à 7.636,02 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,10% à 26.306,65 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,27% à 52.433,44 points.

ServiceNow NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O ont progressé de 4% à 8%. Ces titres, ainsi que d’autres valeurs du secteur des logiciels, ont subi des ventes massives ces derniers jours en raison des craintes que la concurrence des entreprises spécialisées dans l’IA ne pèse sur leurs marges.

La récente baisse du S&P 500, conjuguée à de solides perspectives de bénéfices, place cet indice de référence à un niveau de 19 fois les bénéfices attendus. Il s’agit de son niveau le plus bas depuis avril 2025, lorsque les annonces de droits de douane du président américain Donald Trump, qualifiées de "Jour de la Libération", avaient plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par le secteur industriel .SPLRCI , en recul de 1,59%, suivi par le secteur des services publics

.SPLRCU , qui a perdu 1,22%.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,1 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts et huit nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 174 nouveaux plus bas.