Wall Street recule, le poids de Nvidia pesant sur le secteur technologique

Les principaux indices boursiers américains ont chuté vendredi, alors que de nouvelles inquiétudes concernant Nvidia ont relancé une vague de ventes sur les valeurs technologiques, tandis que les chiffres en baisse des prix à la production pour octobre n’ont guère apporté de répit.

Le titre de Nvidia NVDA.O a plongé de 4 , 3% et s'apprêtait à enregistrer sa plus longue série de pertes hebdomadaires depuis octobre 2012 , après la démission jeudi de son directeur général Jensen Huang , suite à une enquête sur ses relations avec une femme d'affaires soupçonnée par les États-Unis d'espionnage pour le compte de Pékin .

Cette agitation a suscité des inquiétudes concernant le secteur de l’IA, compte tenu du rôle central joué par Nvidia dans l’essor de cette industrie et de ses liens financiers avec plusieurs entreprises du secteur.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 6%, tandis que Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O ont respectivement perdu 10% et 7%.

Neoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont chacune perdu 10%, tandis que les entreprises liées aux centres de données, IREN IREN.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O , ont reculé de 3% à 9%.

Ces baisses rendent les actions vulnérables à l’approche de l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic la semaine prochaine, qui pourrait mettre à l’épreuve l’appétit des investisseurs pour les poids lourds établis de l’IA, les capitaux risquant de se détourner vers ce nouvel entrant.

« Il sera intéressant de voir si l’ensemble de l’offre de nouvelles actions sera absorbée sans que cela n’entraîne la vente d’autres titres du secteur de l’IA pour financer cette opération », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements internationaux chez Edward Jones.

À 11h23 ( heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 122,12 points, soit 0,23%, à 52.174,97, le S&P 500 .SPX perdait 76,88 points, soit 1,01%, à 7.515,49, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 441,78 points, soit 1,74%, à 24.923,79.

Parmi les « Magnificent Seven », Apple AAPL.O et Meta META.O ont été les seules à progresser, avec une hausse inférieure à 1% chacune. Microsoft MSFT.O a reculé de 0,4% après une panne de plus de 12 heures d’Outlook et de Teams.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'INFLATION PERSISTENT

L’indice technologique .SPLRCT a été le plus grand perdant du S&P 500, reculant de 3%. Six des onze principaux indices sectoriels du S&P se trouvaient en territoire négatif.

Du côté des données économiques, l’indice des prix à la production pour la demande finale d’octobre s’est révélé légèrement inférieur aux prévisions, mais a tout de même bondi de 6,5% en glissement annuel, soit sa plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022.

« Ce n’est certainement pas bon, surtout après les chiffres désastreux de l’IPC (Indice des prix à la consommation) publiés plus tôt cette semaine. Cela montre que l’inflation reste un problème », a déclaré Jon Zetlmaier, fondateur de Zetlmaier Wealth Management.

Parmi les autres titres en vue , Cerebras CBRS.O a bondi de plus de 6% après que cette entreprise spécialisée dans les puces électroniques et le cloud a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et signé un contrat avec Microsoft.

Les bons résultats financiers ont, à certains moments, permis de contenir le sentiment négatif du marché cette semaine. Sur les 450 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats jeudi, 83,6% ont dépassé les attentes, selon Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

Les investisseurs restent toutefois méfiants face à toute une série de risques, notamment sur le plan géopolitique. Les cours du pétrole se sont maintenus en territoire positif pour la troisième séance consécutive, au lendemain des déclarations du président Donald Trump selon lesquelles les États-Unis n’ont pas besoin d’un accord avec l’Iran.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1 ,49 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,03 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 22 nouveaux plus hauts et 258 nouveaux plus bas.