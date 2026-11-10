Wall Street recule, l'inflation ravive les craintes d'un durcissement de la Fed

Les marchés américains ont renoué avec la baisse mardi après deux séances de rebond, pénalisés par une inflation plus forte que prévu qui a ravivé les inquiétudes concernant la poursuite du resserrement monétaire de la Réserve fédérale. À la clôture, le S&P 500 reculait de 0,38% à 7 520,9 points, le Nasdaq 100 de 0,60% à 27 740,8 points et le Dow Jones de 0,30% à 52 231,9 points.

Le principal catalyseur de la séance est venu de la publication, avant l'ouverture de Wall Street, des chiffres de l'inflation américaine, qui ont une nouvelle fois dépassé les attentes. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,4% en octobre, contre 0,3% anticipé, tandis que l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, a progressé de 0,3%, également un dixième de point au-dessus du consensus. Cette dernière enregistre ainsi sa troisième hausse mensuelle consécutive de 0,3%, suggérant que les pressions inflationnistes restent particulièrement tenaces malgré le récent reflux des cours du pétrole.

Ces chiffres compliquent les perspectives monétaires, d'autant que plusieurs responsables de la Fed en ont profité pour durcir leur discours. Le très influent gouverneur Christopher Waller a notamment indiqué soutenir une hausse des taux de 25 points de base en décembre, tout en se montrant ouvert à un relèvement de 50 points de base si l'inflation continuait d'accélérer. Les marchés intègrent désormais quasiment avec certitude une nouvelle hausse des taux le mois prochain, contre une probabilité d'environ 82% lundi, tandis que le rendement américain à dix ans a grimpé d'une dizaine de points de base, revenant au voisinage de 5%.

Cette remontée des taux a particulièrement pénalisé les promoteurs immobiliers et les banques régionales, dont l'activité reste très sensible aux conditions de financement, mais c'est finalement la technologie (-1,7%) qui a terminé en queue du S&P 500, avec de nouveaux dégagements sur Nvidia (-5%), Microsoft (-2%) et Micron (-1%), tandis qu'AMD ( 2%) et Broadcom ( 4%) ont mieux résisté.

Nvidia continue notamment de souffrir des interrogations entourant son PDG Jensen Huang, visé par une enquête interne concernant une relation avec une femme soupçonnée d'avoir travaillé pour les services de renseignement chinois, une controverse qui pourrait également accentuer la pression politique sur les exportations américaines de semi-conducteurs.

L'industrie de l'IA bénéficie néanmoins de nouvelles perspectives de financement, avec l'annonce d'un investissement de 26 MdsUSD de plusieurs géants technologiques, dont Nvidia, Google et AMD, dans le cadre du projet d'introduction en Bourse d'Anthropic, qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine.

La prudence domine également les segments les plus spéculatifs du marché, avec un recul de l'ETF S&P 500 High Beta d'environ 1%, tandis que les valeurs défensives résistent davantage. L'énergie ( 0,5%) et les financières ( 0,5%) figurent parmi les rares secteurs en hausse, la remontée des rendements obligataires profitant notamment à certains assureurs. Les biens de consommation courante ( 0,3%) bénéficient également de leur caractère défensif.

Quelques valeurs parviennent néanmoins à tirer leur épingle du jeu, notamment Take-Two Interactive ( 8%), soutenu par ses perspectives commerciales, tandis qu'Akamai Technologies ( 4%) bénéficie d'un regain d'intérêt.

La séance de mercredi sera particulière en raison de Veterans Day, jour férié fédéral américain qui entraînera la fermeture du marché obligataire, tandis que Wall Street restera ouverte normalement. Les investisseurs continueront surtout de surveiller les déclarations des responsables de la Fed, désormais déterminantes pour évaluer l'ampleur du resserrement monétaire attendu en décembre.