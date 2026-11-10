Wall Street recule, l'inflation galopante contrebalançant le ralentissement des cours du pétrole

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WALL STREET EN BAISSE: UNE INFLATION ÉLEVÉE CONTRECARRE LE RALENTISSEMENT DU PRIX DU PÉTROLE

Les trois principaux indices de Wall Street ont ouvert en baisse mardi, les investisseurs réagissant à des données d’inflation plus élevées que prévu et se préparant à la perspective d’un resserrement monétaire plus agressif que prévu de la part de la Réserve fédérale. Cependant, les indices ont réduit leurs pertes, probablement grâce au soutien apporté par la chute des contrats à terme sur le pétrole observée ce jour-là.

Les probabilités que la Fed relève ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage lors de sa réunion de décembre ont bondi après la publication de données indiquant que les prix augmentaient plus vite que prévu et franchissaient le seuil fixé par un décideur politique clé pour envisager un rythme plus rapide de hausses des taux.

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,4% en glissement mensuel en octobre et, hors prix volatils des denrées alimentaires et de l’énergie, a augmenté de 0,3% pour le troisième mois consécutif, signe d’une inflation “sous-jacente” persistante qui semblait également se propager à l’ensemble de l’économie. Cela fait suite aux déclarations du gouverneur de la Fed Christopher Waller , selon lesquelles un taux d’inflation sous-jacente de 0,3% en octobre l’inciterait à envisager une hausse d’un demi-point lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre.

“L’inflation est en surchauffe. Tout se résume à la même chose: la guerre, qui affecte le pétrole, qui affecte l’énergie, qui affecte pratiquement tout le reste et fait grimper tous les prix. Tout repose sur la même chose, cette guerre absurde. Et la Réserve fédérale fait quelque chose d’aussi stupide en essayant de relever les taux d’intérêt pour contrer une baisse de l’offre”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

“Nous dépendons tellement du pétrole dans notre vie quotidienne, que ce soit pour le plastique, pour acheminer les denrées alimentaires vers les magasins, ou simplement pour cultiver et, vous savez, transporter ces denrées. Les œufs ne se rendent pas tout seuls au marché. L’éleveur doit chauffer le poulailler. Et il ne le fait pas en brûlant du bois. Cela a donc clairement un impact majeur. Et celui qui a convaincu Trump de se lancer dans cette guerre devrait non seulement être licencié, mais aussi envoyé sur la Lune.”

Et même si les cours du pétrole ont baissé depuis environ une semaine, M. Pavlik a fait remarquer que cela n’avait pas encore entraîné de baisse des prix que les automobilistes doivent payer à la pompe.

Les investisseurs ont néanmoins semblé trouver un certain réconfort alors que les cours du pétrole s’orientaient mardi vers leur deuxième baisse quotidienne consécutive, après que le président américain Donald Trump a minimisé la nécessité d’une action militaire supplémentaire contre l’Iran , apaisant ainsi les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement au Moyen-Orient, les perspectives d’une offre excédentaire étant également au centre de l’attention. Le brut américain s’échangeait dernièrement à près de 85 dollars, contre son plus haut de 110,48 dollars atteint le 20 octobre.

Parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500, deux affichaient de légers gains, tandis que le secteur des matériaux .SPLRCM et celui des services publics sensibles aux taux d’intérêt .SPLRCU enregistraient les plus fortes baisses, et que le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD menait les hausses.

Voici votre aperçu matinal à 10 h 25 (heure de l'Est):

Wall Street indexes fall after inflation data

(Sinéad Carew)

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