Wall Street recule entre remontée des taux et pourparlers russo-américains

A la Bourse de New York, le 27 janvier 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue globalement dans le rouge mardi, face à la remontée des taux obligataires et des valeurs dites refuges, alors que les investisseurs accueillent avec prudence la tenue des premiers pourparlers entre Washington et Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine fin février 2022.

Vers 15H40 GMT, le Dow Jones reculait de 0,20%. Oscillant tantôt en hausse, tantôt en baisse, l'indice Nasdaq reculait de 0,11% et l'indice élargi S&P 500 grappillait 0,02%.

"Le marché reste dynamique mais, à un moment donné, si les rendements augmentent et que le dollar s'apprécie en même temps, cela incite à la vente" sur le marché d'actions, estime auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Mardi, les taux obligataires se sont tendus, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'établissant à 4,51% contre 4,48% vendredi en clôture.

Le dollar et l'or, considérés comme des actifs refuges, progressaient. La devise américaine gagnait 0,29% face à la monnaie européenne, à 1,0454 dollar pour un euro. L'or avançait de 1,07% à 2.927 dollars l'once.

Les investisseurs restent notamment prudents face à la reprise des pourparlers entre Washington et Moscou.

Russes et Américains ont convenu mardi à Ryad d'établir un "mécanisme de consultation" pour régler leurs contentieux et vont nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est dit à l'issue des pourparlers "convaincu" que la Russie voudrait s'engager dans un "processus sérieux" pour mettre fin à la guerre et affirmé que les Européens devraient également prendre part aux discussions et qu'il fallait qu'un accord sur l'Ukraine soit "acceptable" pour tous.

De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé avoir observé un "vif intérêt" pour la levée des "obstacles" économiques lors de sa rencontre à Ryad avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, une référence aux sanctions visant Moscou.

Les acteurs de marché sont également en position d'attente avant la publication mercredi des "minutes" de la dernière réunion du comité monétaire de la banque centrale américaine (FOMC). Le 29 janvier dernier, la Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu ses taux inchangés, dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%.

Du côté de la tech, une large partie du secteur des semi-conducteurs profitait de la présentation par la start-up xAI de son modèle Grok 3.

Le multimilliardaire et proche conseiller de Donald Trump, Elon Musk a présenté lundi la dernière version de Grok 3, le robot conversationnel développé par sa société d'intelligence artificielle xAI, espérant rivaliser avec l'Américain ChatGPT et le Chinois DeepSeek.

Ce lancement intervient au moment où le patron de Tesla, SpaceX et propriétaire du réseau social X se voit propulsé par le président républicain à la tête d'un vaste chantier de coupes franches dans les dépenses de l'Etat fédéral, qui inquiète démocrates et syndicats notamment.

En annonçant la sortie de Grok 3, M. Musk s'était targué de présenter "l'IA la plus intelligente sur Terre".

Dans ce contexte, vers 15H35 GMT, Nvidia avançait de 1,02%, AMD de 0,88%, Marvell Technology de 0,73% tandis que Texas Instrument gagnait 1,10% et Micron 4,76%.

Ailleurs à la cote, la compagnie aérienne Delta Air Lines perdait 0,37% après qu'un de ses avions s'est retourné de manière spectaculaire en phase d'atterrissage lundi, s'immobilisant sens dessus dessous sur le tarmac de l'aéroport canadien de Toronto et faisant 18 blessés dont trois graves.

La compagnie aérienne à bas prix Southwest Airlines faisait du surplace (+0,12%) après avoir annoncé vouloir réduire de 15% ses effectifs, soit la suppression d'environ 1.750 postes, d'ici fin juin. Grâce à cette décision "difficile" et "sans précédent", l'entreprise estime ainsi pouvoir économiser 300 millions de dollars pour l'année 2026.

La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop reculait légèrement (-0,13%), après avoir annoncé son intention de vendre ses activités en France et au Canada.

