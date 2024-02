Wall Street recule en attendant Nvidia et les "minutes" de la Fed

Un opérateur du New York Stock Exchange ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue dans le rouge, pour la troisième séance de suite mercredi, adoptant la prudence dans l'attente des résultats du fabricant de puces pour l'IA, Nvidia, et le compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones cédait 0,28%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,58% et le S&P 500 lâchait 0,27%, vers 15H00 GMT.

Mardi les indices avaient terminé en repli, plombé par la technologie alors que les investisseurs se positionnaient déjà avant les résultats de Nvidia prévus après la clôture mercredi.

L'indice Dow Jones avait cédé 0,17% à 38.563,80 points, le Nasdaq avait lâché 0,92% à 15.630,78 points et l'indice élargi S&P 500 avait reculé de 0,60% à 4.975,51 points.

Tous les yeux étaient braqués sur l'action Nvidia avant la publication des résultats du géant des cartes graphiques après la clôture.

Le titre, coqueluche du marché portée par le développement de l'intelligence artificielle, lâchait 1,84% après avoir déjà perdu 4,35% la veille.

L'action Nvidia s'est envolée de plus de 40% depuis le début de l'année. Et sur 12 mois, elle a explosé de 225%.

Du côté de la macro-économie, les investisseurs vont guetter en milieu de séance la publication du procès verbal de la dernière réunion de la Fed du 31 décembre.

Les "minutes" devraient donner plus de précisions sur l'état d'esprit des membre de la Réserve fédérale qui ont maintenu les taux au jour le jour à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

La prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine est prévue le 20 mars et désormais quasiment plus personne ne compte sur une baisse du coût du crédit ce jour-là: le taux de probabilité n'est plus que 6%, selon l'outil CME Fedwatch calculé sur les contrats à terme. Il y a encore un mois, le marché estimait à une chance sur deux, la probabilité d'une baisse dès taux dès mars.

Plusieurs membres de la Fed devaient en outre prendre la parole au cours de la journée.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans reculaient légèrement à 4,26% au lieu de 4,27%.

Ailleurs à la cote, le spécialiste de la cybersécurité des réseaux Palo Alto Networks chutait de 26% alors que la compagnie a abaissé ses prévisions de chiffres d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en cours.

L'entreprise de taille moyenne SolarEdge Technologies, spécialisée dans les équipements photovoltaique, voyait son titre dégringoler de 15,77%. Elle a accusé une chute de 65% de ses ventes au dernier trimestre.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies baissait de plus de 5% alors que le bitcoin refluait (-1,85% vers 14H45 GMT).

Les titres de l'entreprise texane Intuitive Machines étaient très recherchés (+6,48% à 11,60 dollars) alors que sa sonde est à la veille d'un alunissage, le premier pour les Américains depuis le mythique programme Apollo en 1972.

La chaîne de drugstores et pharmacies Walgreens Boots était sanctionnée (-2,82%) pour avoir perdu sa place au sein du Dow Jones, l'indice des 30 valeurs vedette de la Bourse de New York. Walgreens sera remplacé par Amazon (+1,59%) vendredi.

Ce même jour, le géant des supermarchés Walmart (-1% à 174 dollars) doit diviser son action en trois.

Nasdaq