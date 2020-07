Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street recule avec les tensions USA-Chine et Intel Reuters • 24/07/2020 à 16:02









WALL STREET OUVRE EN BAISSE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, affectée par les annonces décevantes d'Intel et les tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine. Dernier épisode en date dans la querelle entre les deux premières puissances mondiales, la Chine a ordonné vendredi aux Etats-Unis de fermer leur consulat à Chengdu, dans le centre du pays, une mesure prise en représailles à la fermeture du consulat chinois à Houston décidée cette semaine par Washington. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 157,41 points, soit 0,59%, à 26.494,92 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,89% à 3.206,83 points. Le Nasdaq Composite cédait 1,51% à 10.303,70 points à l'ouverture. Aux valeurs, Intel chute de 17,07% après avoir annoncé que le développement de son processeur de 7 nanomètres avait pris six mois de retard. Les poids lourds technologiques Microsoft, Amazon ou Apple perdent entre 1,78% et 2,92%. Contre la tendance, Verizon gagne 2,45% après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre grâce à la forte demande pour ses services téléphoniques et d'internet. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.