Wall Street recule avant la publication des résultats de Nvidia, un test décisif pour l'IA ; Huang se dit prêt à revenir

Le Nasdaq et le S&P 500 ont oscillé mardi près de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, les investisseurs se détournant des actifs risqués à l'approche de la publication des résultats de Nvidia NVDA.O et de l’introduction en Bourse d’Anthropic, deux tests cruciaux de l’appétit de Wall Street pour les investissements dans l’IA.

Jensen Huang a déclaré mardi qu’il « serait honoré » de revenir à la tête de Nvidia si le conseil d’administration estimait que son retour servait au mieux les intérêts des actionnaires et des employés.

Les propos du fondateur font suite à un article de Reuters publié lundi, selon lequel le conseil d’administration de la société n’envisageait pas le retour de Huang au poste de directeur général. Les résultats trimestriels du fabricant de puces seront publiés mardi après la clôture de la Bourse et seront suivis de près.

Les répercussions de la démission d’ Huang ont suscité des inquiétudes quant à l’impact potentiel sur les marges et les sorties de trésorerie de Nvidia, compte tenu de l’ influence démesurée de Nvidia dans l’écosystème de l’IA.

« Je ne peux pas imaginer qu’ils s’expriment en tenant des propos extrêmement positifs concernant leurs prévisions. Je serais vraiment surpris si cela arrivait », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

L'action Nvidia a reculé de 1,7 %. Depuis la dernière clôture, la société a perdu environ 410 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis la démission de Huang la semaine dernière, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l'une impliquait une femme d'affaires soupçonnée par les États-Unis d'espionnage au profit de la Chine.

Par ailleurs, Anthropic a maintenu mardi, dans un document mis à jour, la fourchette de prix proposée de 70 à 78 dollars par action pour son introduction en Bourse très attendue.

Le laboratoire d’IA devrait fixer le prix définitif mercredi, avant son entrée au Nasdaq le 19 novembre. Bloomberg News a indiqué que la société pourrait fixer le prix de son offre dans le haut de cette fourchette, voire au-delà.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a prolongé ses pertes et a reculé de 1,4 %. Advanced Micro Devices AMD.O et Micron ont chuté respectivement de 3,6 % et 4,1 %, tandis qu’ Intel INTC.O a perdu 3,2 % après que Nvidia a réduit de 25 % sa participation dans la société.

À 11 h 58, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 819,12 points, soit 1,59 %, à 50 789,05, le S&P 500 .SPX perdait 97,40 points, soit 1,31 %, à 7 319,19, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 341,48 points, soit 1,39 %, à 24 168,27.

Nvidia, SOX and SPX YTD

Les valeurs du secteur des logiciels figuraient parmi les plus malmenées: Salesforce CRM.N a plongé de 9,5 %, tandis qu’Intuit INTU.O reculait de 7,2 % et Adobe ADBE.O de 4,1 %.

Les 11 secteurs du S&P 500 étaient tous en territoire négatif, le secteur financier .SPSY pesant également sur l’indice de référence. L’action JPMorgan JPM.N a reculé de 2,2 % après l’annonce par la société que Bregje de Best, une initiée, succéderait à Jeremy Barnum au poste de directeur financier début 2027.

Les assureurs santé UnitedHealth UNH.N et Humana HUM.N ont perdu respectivement 3,5 % et 4,3 %.

LA FED LAISSE ENTENDRE DES HAUSSES DE TAUX AGRESSIVES

Plusieurs responsables de la Fed ont laissé entendre la semaine dernière que la banque centrale américaine était disposée à adopter une trajectoire de hausse des taux plus agressive face à l’aggravation des pressions sur les prix.

Selon le CME FedWatch, les marchés anticipent une probabilité quasi certaine (95,4 %) d’une hausse de 25 points de base par la Réserve fédérale en décembre .

Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC), attendu mercredi, sera également décortiqué .

Les titres en baisse ont été trois fois et demie plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et trois fois et un dixième plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 5 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 9 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 13 nouveaux plus hauts et 437 nouveaux plus bas.