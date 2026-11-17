Wall Street recule avant la publication des résultats de Nvidia et l'introduction en bourse d'Anthropic

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, sous la pression des valeurs du secteur de la santé, tandis que les valeurs technologiques affichaient des résultats mitigés, les investisseurs attendant les résultats de Nvidia et l'introduction en bourse d'Anthropic pour obtenir de nouveaux indices sur la pérennité du mouvement haussier lié à l'IA.

Anthropic a maintenu mardi, dans un document mis à jour, la fourchette de prix proposée de 70 à 78 dollars par action pour son introduction en bourse très attendue.

Alors que le laboratoire d’IA devrait fixer le prix définitif mercredi, avant son entrée au Nasdaq le 19 novembre, Bloomberg News a rapporté qu’il pourrait fixer le prix de son offre dans le haut de cette fourchette, voire au-delà.

"La forte demande (pour l’introduction en bourse d’Anthropic) suggère que les investisseurs n’ont pas perdu confiance dans le potentiel à long terme de cette technologie, mais la récente correction du marché montre qu’ils se montrent de plus en plus sélectifs quant au prix qu’ils sont prêts à payer", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Les investisseurs évaluent également les répercussions du départ soudain de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, et son impact potentiel sur les marges et les sorties de trésorerie, compte tenu de l’influence démesurée de l’entreprise sur l’ensemble de l’écosystème de l’IA.

L'action Nvidia, dont les résultats trimestriels doivent être publiés après la clôture du marché, a reculé de 1,2 %. À la clôture d'hier, la société avait perdu environ 410 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis la démission de Jensen Huang la semaine dernière, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l'une impliquait une femme d'affaires soupçonnée par les États-Unis d'espionnage pour le compte de Pékin.

Le conseil d’administration de la société n’envisage pas le retour de son fondateur au poste de directeur général, a rapporté Reuters, alors qu’une campagne visant à le réintégrer a reçu le soutien d’Elon Musk et d’autres personnalités de la Silicon Valley.

Les autres valeurs du secteur des puces électroniques ont affiché des résultats mitigés. Broadcom AVGO.O a progressé de 1,6 %, tandis que Micron Technology MU.O a reculé de 0,9 %. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 0,5 %, après une baisse de 5,3 % lors de la séance précédente. Intel INTC.O a reculé de 2 % après que Nvidia a réduit sa participation dans la société de 25 %.

Les valeurs du secteur des logiciels ont globalement reculé: Salesforce CRM.N a perdu 5,7 %, Workday WDAY.O a chuté de 5,5 %, Intuit INTU.O a reculé de 4,1 % et Adobe ADBE.O a baissé de 3,5 %. Microsoft MSFT.O a légèrement reculé de 1,2 %, tandis qu’AppLovin APP.O a chuté de 3,2 %.

Six des onze secteurs du S&P 500 .SPX ont enregistré des pertes, en tête desquels celui de la santé .SPXHC , en baisse de 0,9 %.

Les assureurs santé figuraient parmi les plus fortes baisses, UnitedHealth UNH.N et Humana HUM.N reculant chacun de 4,7 %, tandis que Centene CNC.N cédait 1,2 %.

À 10 h 09 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 366,22 points, soit 0,71 %, à 51 243,38. Le S&P 500 .SPX a perdu 29,15 points, soit 0,39 %, à 7 387,52, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 81,65 points, soit 0,33 %, à 24 428,11.

Nvidia, SOX and SPX YTD

L'ATTENTION SE PORTERA SUR LA FED

Plusieurs responsables de la Fed ont laissé entendre la semaine dernière que la banque centrale américaine était ouverte à une trajectoire de hausse des taux plus agressive face à l’aggravation des pressions sur les prix.

Selon le CME FedWatch, les marchés anticipent une probabilité quasi certaine (95,4 %) d’une hausse de 25 points de base en décembre.

Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC), attendu mercredi, sera également examiné.

Parmi les autres titres en mouvement, l'action JPMorgan JPM.N a légèrement reculé de 1 % après que la société a annoncé que Bregje de Best, un cadre de l'entreprise, succéderait à Jeremy Barnum au poste de directeur financier début 2027.

L'action Nike NKE.N a bondi de 2,2 % après que le géant des vêtements de sport a annoncé qu'il visait une croissance supplémentaire de son chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars d'ici l'exercice 2031.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,71 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,82 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux plus hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 11 nouveaux plus hauts et 271 nouveaux plus bas.