Près d'1h30 après le début des échanges, le Dow Jones fléchit de 1,20%, le S&P 500 de 0,39% et le Nasdaq 100 de 0,04%. Les investisseurs se méfient avant de scruter, demain, le sommet qui réunira Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine en Chine et la très attendue introduction en Bourse du créateur de Claude.

L'effet Nvidia s'efface déjà. Les revenus du géant des semi-conducteurs, dévoilés hier soir, ont pourtant atteint 115,8 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 103%. Son conseil d'administration a profité de la présentation pour couper court aux rumeurs, écartant définitivement un retour de l'ex-patron déchu Jensen Huang.

Entre géopolitique et IPO record, la tension monte

Mais les montagnes russes sont loin d'être terminées. Dès demain, les investisseurs suivront de près le sommet de l'Apec en Chine, où se retrouveront Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine, et les premiers pas en Bourse d'Anthropic.

A ce sujet, la demande des investisseurs pour le créateur de Claude aurait atteint près de sept fois le nombre de titres qui seront effectivement mis en vente, selon Bloomberg. Résultat : le prix proposé pourrait franchir le haut de la fourchette annoncée par Anthropic, comprise entre 70 et 78 dollars. Attendu en fin de journée, ce prix définitif fixera la valorisation exacte du groupe, actuellement estimée autour de 1 400 milliards de dollars.

"Au-delà de son ampleur record, cette IPO constituera un test décisif de l'appétit des investisseurs pour le financement des engagements massifs en infrastructure nécessaires au maintien de la croissance de l'IA", observent les analystes d'UBP. Après son IPO, Anthropic devrait par ailleurs être détenue à environ 15% par Amazon et 14% par Google, toujours selon Bloomberg.

L'immobilier ralentit, la Fed sous pression

En octobre, 1,295 million de permis de construire ont été enregistrés aux Etats-Unis. C'est un peu moins que le consensus, qui visait 1,380 million après 1,398 million en septembre. Les promesses de ventes de logements reculent aussi, de 4,7% en octobre, et de 16,7% sur un an. Les analystes tablaient sur des replis respectifs de -2 et -6%.

En fin de journée, le gouverneur de la Fed Michael Barr et le président de l'antenne de New York John Williams prendront la parole à tour de rôle, et le compte rendu de la dernière réunion de l'institution financière sera dévoilé.

Quoi qu'il en soit, "la décision de la Réserve fédérale américaine de maintenir ses taux d'intérêt inchangés en octobre apparaît de plus en plus comme une erreur, du moins à en juger par l'indice des prix à la consommation d'octobre. Cela plaide en faveur d'un resserrement des taux le 9 décembre, voire d'une accélération du rythme", expliquent les analystes d'UBP, selon qui les marchés intègrent désormais "pleinement un relèvement des taux".

Dans l'actualité des valeurs

C'est l'autre grand rendez-vous de la semaine pour les marchés : le jeu vidéo GTA VI sort demain, 13 ans après le précédent opus. A la veille du lancement, son éditeur Take-Two Interactive s'envole de 6,04%, à 216,24 dollars.

Le fournisseur d'infrastructures pour l'IA CoreWeave, qui compte continuer de travailler avec son "excellent partenaire" Nvidia malgré la chute de son ancien patron Jensen Huang, recule de 4,31%. L'excellent partenaire, lui, perd 0,55%, à 154,60 dollars.

Dans leur sillage, Sandisk (-2,3%), Marvell Technologies (-1,72%), Micron Technology (-0,25%) et Intel (-1,67%) chutent aussi.

Enfin, Target grimpe de 5,65%, à 168,55 dollars, après la publication de ses résultats trimestriels, supérieurs au consensus. Le distributeur a relevé ses prévisions pour l'exercice entier.