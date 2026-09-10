Wall Street recule après la publication de chiffres de l'inflation des prix à la production supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,60 %, S&P -0,72 %, Nasdaq -0,86 %

* Les taux des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2023

* Les investisseurs analysent les résultats de Macy's et d'American Eagle

* Apple progresse légèrement au lendemain du lancement de son téléphone pliable à 1 999 dollars

(Le point sur l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement reculé jeudi après que les chiffres des prix à la production du mois d’août ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci, tandis que l’escalade du conflit au Moyen-Orient maintenait les cours du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril.

Le Brent LCOc1 a progressé de 3,28 % pour dépasser les 100 dollars le baril , assombrissant les perspectives pour les actions et renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci, alors que les voies d’approvisionnement passant par le détroit d’Ormuz et la mer Rouge restaient fortement perturbées par une guerre qui dure depuis six mois et ne montre guère de signes d’apaisement.

Confirmant cette hausse des coûts, un rapport du ministère du Travail a montré que l’indice des prix à la production (IPP) avait progressé de 5,4 % en août en rythme annualisé, soit un peu plus que les 5,3 % attendus par les économistes interrogés par Reuters.

Bien que le rapport sur l’IPP suscite généralement moins d’attention que l’indice des prix à la consommation, qui sera publié vendredi, tous les indicateurs économiques font l’objet d’une attention accrue depuis que la banque centrale a cessé de publier des orientations sur la politique monétaire.

“Nous nous attendions à ce que les chiffres soient plus faibles que prévu. Ils ne l’ont pas été suffisamment”, a déclaré Jim Lebenthal, stratège en chef des actions chez Cerity Partners.

“Nous espérons désormais en quelque sorte un coup de théâtre de la part de l’IPC demain.”

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui évoluent au rythme des anticipations de taux d'intérêt, ont bondi à 4,516 %, leur plus haut niveau depuis 2024.

Les opérateurs estiment désormais, d'après , à 69,8 % la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base la semaine prochaine, contre environ 64 % avant la publication du rapport de jeudi, selon l’outil CME FedWatch.

À 9 h 59 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 312,92 points, soit 0,60 %, à 52.067,74, le S&P 500 .SPX perdait 55,02 points, soit 0,72 %, à 7.581,17 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 226,85 points, soit 0,86 %, à 26.026,49.

Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS a progressé de 0,09 %, reflétant un regain d'intérêt prudent pour les secteurs défensifs alors que les investisseurs évaluaient les perspectives d'inflation et la probabilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Le secteur financier .SPSY a légèrement progressé, gagnant 0,03 %.

LES RENDEMENTS ÉLEVÉS DES TITRES DU TRÉSOR PÈSENT

Les actions ont également subi la pression exercée par les rendements élevés des bons du Trésor américain, considérés comme sans risque. Le département du Trésor a annoncé mercredi qu’il rachèterait jusqu’à 6 milliards de dollars d’obligations du Trésor à long terme dans le cadre d’une initiative visant à maintenir les rendements sous contrôle.

Toutefois, le rendement de l’ US10YT=RR , le bon du Trésor américain de référence à 10 ans, s’établissait à 4,9198 %, son plus haut niveau depuis 2023. “Il est encore trop tôt pour se prononcer. Mais les marchés pourraient bien faire comprendre au secrétaire au Trésor Scott Bessent, qu’il lui sera difficile d’exercer un contrôle significatif sur les taux à long terme”, ont écrit les stratèges d’ING.

L'évolution du marché obligataire a des répercussions sur les actions, car la hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui sont sans risque, peut rendre les actions relativement moins attractives.

“Alors qu’une tentative encore plus énergique visant à faire baisser les rendements aurait peut-être eu plus de chances de réussir, leur hausse illustre l’impact marginal et à court terme des rachats”, a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

“En fin de compte, une baisse durable des rendements à long terme ne peut être obtenue que par de véritables changements de politique macroéconomique: soit une réduction des dépenses publiques par le gouvernement américain, soit une hausse des taux par la Fed.”

Parmi les autres titres en mouvement, Macy's M.N a connu une évolution volatile et clôturait en baisse de 2,4 %. L'enseigne de grands magasins a revu à la hausse ses prévisions annuelles après avoir enregistré de meilleures performances au sein de ses chaînes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury.

American Eagle Outfitters AEO.N a chuté de 13,2 %, la société ayant maintenu ses prévisions annuelles de ventes à périmètre constant et indiqué que ses marges brutes pour le trimestre en cours pourraient rester inchangées par rapport à l’année précédente.

Apple AAPL.O a légèrement progressé de 1,1 % au lendemain du lancement de Duo , un iPhone pliable vendu à 1 999 dollars.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 3,07 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,45 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 20 nouveaux plus bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 132 nouveaux plus bas.