Wall Street recule après la publication de chiffres de l'inflation des prix à la production supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,67 %, S&P -0,58 %, Nasdaq -0,61 %

* Les rendements des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2023

* Les investisseurs analysent les résultats de Macy's et d'American Eagle

* Apple progresse légèrement au lendemain du lancement de son téléphone pliable à 1 999 dollars

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Tharuniyaa Lakshmi et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi après que les données sur les prix à la production du mois d'août ont renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, tandis que l'escalade du conflit au Moyen-Orient maintenait les cours du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril.

À 12h11 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI reculait de 350,24 points, soit 0,67 %, à 52 030,42, le S&P 500 .SPX perdait 44,48 points, soit 0,58 %, à 7 591,88 et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 159,02 points, soit 0,61 %, à 26 094,32.

Le Brent LCOc1 a progressé de plus de 4 % pour dépasser les 100 dollars le baril , assombrissant les perspectives pour les actions et renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci, alors que les voies d’approvisionnement passant par le détroit d’Ormuz et la mer Rouge restaient fortement perturbées par une guerre qui dure depuis six mois et ne montre guère de signes d’apaisement.

Confirmant cette hausse des coûts, un rapport du ministère du Travail a montré que l’indice des prix à la production (PPI) avait progressé de 5,4 % en août en rythme annualisé, soit un peu plus que les 5,3 % attendus par les économistes interrogés par Reuters.

Bien que le rapport sur l’IPP suscite généralement moins d’attention que l’indice des prix à la consommation, qui sera publié vendredi, tous les indicateurs économiques font l’objet d’une attention accrue depuis que la banque centrale a cessé de publier des indications sur sa politique monétaire.

“Nous nous attendions à ce que les chiffres soient inférieurs aux prévisions. Ils ne l’ont pas été suffisamment,” a déclaré Jim Lebenthal, stratège en chef des actions chez Cerity Partners.

“Nous espérons désormais en quelque sorte un coup de poker de la part de l’IPC demain.”

Les traders estiment désormais qu'il y a 70 % de chances que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base la semaine prochaine, contre environ 64 % avant la publication du rapport de jeudi, comme l’indique l’outil CME FedWatch .

Les indices S&P 500 des matériaux .SPLRCM et de la technologie .SPLRCT ont mené la baisse avec des reculs respectifs de 1,45 % et 0,60 %. L'indice des biens de consommation de base .SPLRCS a quant à lui progressé.

LES TAUX ÉLEVÉS DES BONS DU TRÉSOR PÈSENT

Les actions ont également subi la pression exercée par la hausse des rendements des bons du Trésor américain, considérés comme sans risque. Le département du Trésor a annoncé mercredi qu’il achèterait jusqu’à 6 milliards de dollars d’obligations du Trésor à long terme dans le cadre d’une initiative visant à maîtriser les rendements.

Cependant, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR s’établissait à 4,9198 %, son plus haut niveau depuis 2023. “Il est encore trop tôt pour se prononcer. Mais les marchés pourraient bien faire comprendre au secrétaire au Trésor (Scott) Bessent, qu’il lui sera difficile d’exercer un contrôle significatif sur les taux à long terme,” ont écrit les stratèges d’ING.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui évoluent en parallèle des anticipations de taux d’intérêt, ont bondi à 4,5287 %, leur plus haut niveau depuis 2024.

L'évolution du marché obligataire a des répercussions sur les actions, car la hausse des rendements des bons du Trésor américain, qui sont sans risque, peut rendre les actions relativement moins attractives.

Parmi les autres titres en mouvement, Macy's M.N a connu une forte volatilité et clôturait en baisse de 2,4 %. L'enseigne de grands magasins a revu à la hausse ses prévisions annuelles après les bons résultats enregistrés par ses chaînes haut de gamme Bloomingdale's et Bluemercury.

American Eagle Outfitters AEO.N a chuté de 14,57 %, atteignant son plus bas niveau depuis octobre , la société ayant maintenu ses prévisions annuelles de ventes comparables et indiqué que ses marges brutes pour le trimestre en cours pourraient rester inchangées par rapport à l’année précédente.

Apple AAPL.O a progressé de 2,77 % au lendemain du lancement d’un iPhone pliable à 1 999 dollars.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 3,07 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,45 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 20 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 132 nouveaux plus bas.