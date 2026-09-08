Wall Street recule alors que les tensions dans le Golfe font grimper le prix du pétrole à son plus haut niveau depuis plus de six semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,85 %, S&P 500 -0,38 %, Nasdaq -0,42 %

* Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation qui seront publiés plus tard dans la semaine

* Les traders estiment à 58,4 % la probabilité d'une hausse des taux en septembre

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américains ont légèrement reculé mardi, alors que la reprise des hostilités au Moyen-Orient a propulsé les cours du pétrole à leur plus haut niveau depuis fin juillet, tandis que les marchés attendent les chiffres de l'inflation attendus plus tard cette semaine.

Ces baisses font suite à une période mouvementée au cours de laquelle les investisseurs se sont empressés de réajuster leurs anticipations de hausse des taux après les commentaires du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller et la publication d’un rapport sur l’emploi meilleur que prévu.

Cette semaine écourtée après le jour férié de la Fête du Travail sera dominée par la publication vendredi de l’indice des prix à la consommation et jeudi de l’indice des prix à la production.

Certains investisseurs ont déclaré que les chiffres de l’inflation auraient davantage de poids dans la trajectoire des taux de la Fed, compte tenu de l’importance accordée par le président Kevin Warsh à la baisse des prix.

« Cela reste encore un peu une inconnue. Warsh n’est pas aussi facile à cerner que l’était son prédécesseur, Jerome Powell », a déclaré Michael Matousek, trader en chef chez U.S. Global Investors. Avec un pétrole susceptible de continuer à grimper, la volatilité des marchés pourrait persister, a-t-il ajouté.

Selon l’outil CME FedWatch, les traders estiment désormais à 58,4 % la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt ce mois-ci.

À 9 h 47 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 451,93 points, soit 0,85 %, à 52 962,32, le S&P 500 .SPX perdait 29,15 points, soit 0,38 %, à 7 689,45 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 111,18 points, soit 0,42 %, à 26 395,81.

LES RISQUES DE GUERRE AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ

La guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui en est désormais à son septième mois, continue de peser sur les marchés boursiers. Les tensions ont de nouveau flambé dans la région, augmentant le risque d'un conflit plus large.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont frôlé les 100 dollars le baril, atteignant leur plus haut niveau depuis fin juillet, alors que les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont attaqué mardi des installations énergétiques et des villes en Arabie saoudite, alliée des États-Unis.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a ralenti , l’Iran ayant menacé lundi de riposter à toute nouvelle attaque américaine.

La remontée des cours du pétrole rend la situation en matière d’inflation « plus floue », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com. « L’activité militaire maintient une prime de risque significative sur les marchés de l’énergie, dans un contexte où la probabilité de perturbations plus profondes et plus prolongées de l’approvisionnement mondial s’accroît. »

Le secteur de l’énergie .SPNY a été le plus performant du S&P 500, avec une hausse de 1,49 %, Marathon Petroleum MPC.N et Occidental Petroleum OXY.N progressant respectivement de 1,85 % et 2,07 %.

Les services aux collectivités .SPLRCU et les matériaux de base .SPLRCM ont également progressé respectivement de 0,7 % et 0,1 %.

La hausse des rendements des bons du Trésor américain, considérés comme des placements sans risque, a rendu moins attractif pour les investisseurs le fait de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions ces dernières semaines.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a augmenté de 0,42 point de base pour s’établir à 4,7882 % mardi.

Les actions du secteur des cryptomonnaies ont chuté alors que le bitcoin reculait sous la barre des 80 000 dollars. Coinbase COIN.O a perdu 2,84 %, tandis que Strategy MSTR.O a reculé de 3,96 %.

Les fabricants de puces ont progressé, portés par l’optimisme autour de l’IA. Intel INTC.O a gagné 5,99 %, tandis que Qualcomm QCOM.O a progressé de 5,14 % après avoir conclu un accord de 4 milliards de dollars avec Amazon pour développer des puces d’IA sur mesure.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,41 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,62 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré trois nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 57 nouveaux plus bas.