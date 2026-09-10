Wall Street recule alors que les rendements des bons du Trésor augmentent et que les investisseurs s'inquiètent de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les échanges de l'après-midi)

* Les rendements des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2023

* Le S&P 500 se négocie à son plus bas ratio cours/bénéfice prévisionnel depuis avril 2025

* Apple en hausse au lendemain du lancement de son téléphone pliable à 1.999 dollars

* S&P 500: -0,59 %, Nasdaq: -0,59 %, Dow: -0,69 %

par Noel Randewich et Niket Nishant

Les actions américaines ont reculé jeudi après que les données sur les prix à la production du mois d’août et la flambée des cours du pétrole ont ravivé les craintes d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine, tandis que la hausse des rendements des bons du Trésor a rendu les actions moins attractives.

Les grands fabricants de puces électroniques ont perdu du terrain, Nvidia NVDA.O reculant de 2,1 % et Micron Technology

MU.O en baisse de 4,5 %. Apple AAPL.O a gagné environ 3 % au lendemain du lancement d’un iPhone à 1.999 dollars.

Les voies d’approvisionnement passant par le détroit d’Ormuz et la mer Rouge ayant été perturbées par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, le Brent LCOc1 a bondi de 6 % pour atteindre 107 dollars le baril , ce qui a renforcé les craintes d’inflation et alimenté les anticipations selon lesquelles la Fed relèverait ses taux d’intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de mercredi.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis près de trois ans, tandis que ceux des bons à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 19 ans et que ceux des bons à 2 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans.

“Les taux d’intérêt augmentent à court terme car la Fed va probablement relever ses taux dans les deux prochains mois. À long terme, ils progressent en raison des problèmes d’endettement et de déficit, ainsi que d’une inflation tenace,” a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

“La hausse des rendements est un facteur négatif pour le marché boursier. Elle fait baisser les valorisations et rend l’exploitation d’une entreprise plus coûteuse, tout en alourdissant le coût de la vie pour les consommateurs.”

Les données publiées jeudi ont montré que l’indice des prix à la production américain (PPI) a progressé en août, conformément aux prévisions, en glissement mensuel, dans un contexte de rebond du coût des produits énergétiques. Les investisseurs suivront de près vendredi les données sur les prix à la consommation du mois d’août.

Le S&P 500 reculait de 0,59 % à 7.591,55 points, tandis que le Nasdaq perdait 0,59 % à 26.098,40 points.

Les traders estiment désormais, selon , à 70 % la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base la semaine prochaine, contre environ 64 % avant la publication du rapport de jeudi, selon l’outil CME FedWatch.

Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par le secteur des matériaux .SPLRCM , en recul de 1,6 %, suivi par le secteur des technologies de l'information .SPLRCT , qui a perdu 0,9 %.

Suite à ses récentes baisses, le S&P 500 affiche un recul de près de 3 % par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août, mais il reste en hausse de 11 % depuis le début de l’année 2026.

La récente baisse du S&P 500, conjuguée à de solides perspectives de bénéfices, fait que l’indice de référence se négocie à 19 fois les bénéfices attendus, son niveau le plus bas depuis avril 2025, lorsque les annonces de droits de douane du président américain Donald Trump à l’occasion du "Jour de la Libération" avaient plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.

Jeudi, l'action Macy's M.N a chuté de 4,3 % après que l'enseigne de grands magasins en difficulté a revu à la hausse ses prévisions annuelles, mais de manière insuffisante pour convaincre les investisseurs.

American Eagle Outfitters AEO.N a chuté de 16 %, atteignant son plus bas niveau depuis octobre , le fabricant de vêtements ayant réitéré ses prévisions de chiffre d’affaires comparable annuel dans un contexte de dépenses discrétionnaires instables.

Au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 2,3 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux plus hauts et 28 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 31 nouveaux plus hauts et 179 nouveaux plus bas.