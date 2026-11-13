Wall Street recule alors que les incertitudes autour de Nvidia font chuter les valeurs technologiques

Les actions américaines ont reculé vendredi, les inquiétudes concernant Nvidia ayant pesé sur les valeurs technologiques, tandis que les chiffres de l'inflation n'ont pas modifié les anticipations d'une nouvelle hausse des taux de la part de la Réserve fédérale.

L'action de Nvidia NVDA.O a chuté de 2,2% et s'apprêtait à enregistrer sa sixième semaine consécutive de baisse, sa plus longue série depuis octobre 2012, après la démission jeudi du directeur général Jensen Huang , suite aux révélations concernant sa relation avec une femme d'affaires soupçonnée par les États-Unis d'espionnage pour le compte de Pékin.

Le Financial Times a rapporté que le conseil d’administration de Nvidia avait contacté René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings ARM.O , dans le cadre de sa recherche d’un successeur potentiel à Jensen Huang.

L’incertitude quant à la direction du fabricant de puces a suscité des inquiétudes quant à la pérennité du secteur de l’IA, compte tenu du rôle prépondérant de Nvidia dans l’essor de cette industrie et de ses liens financiers avec plusieurs entreprises du secteur, qui a constitué un pilier du marché haussier des actions.

« Le secteur technologique, celui de l’IA, ainsi que Nvidia vont traverser une période de volatilité, et vous verrez les optimistes et les pessimistes s’affronter pour déterminer quelle direction prendra ce scénario d’ici la fin de l’année… Il y a eu une perte de confiance », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

« Le marché et les investisseurs tentent de se faire une idée de ce à quoi ressemblera le thème de l’IA en l’absence de Jensen Huang, qui était en quelque sorte le champion de l’IA et prêt à utiliser le bilan de Nvidia pour financer une grande partie de cette expansion dans le domaine de l’IA . Tout cela a disparu. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 5,36 points, soit 0,01%, à 52.291,73, le S&P 500 .SPX a perdu 38,87 points, soit 0,51%, à 7.553,53 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 236,49 points, soit 0,93%, à 25.129,60.

Malgré la volatilité récente, les principaux indices étaient en passe d'enregistrer des hausses hebdomadaires, le Nasdaq et le S&P 500 s'apprêtant tous deux à mettre fin à une série de quatre semaines de baisse.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a chuté de 3,7%, Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom AVGO.O étant les principaux freins à la hausse.

Les entreprises de cloud computing CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont également chuté , tandis que les sociétés liées aux centres de données, IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , ont elles aussi reculé.

Ces baisses interviennent à la veille de l’introduction en bourse très attendue de la société d’IA Anthropic la semaine prochaine, qui pourrait mettre à l’épreuve l’appétit des investisseurs pour les poids lourds établis du secteur de l’IA, les capitaux risquant de se tourner vers ce nouvel entrant.

L’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a reculé de 1,6%, affichant ainsi la plus mauvaise performance parmi les 11 principaux secteurs du S&P. En revanche, l’action Microsoft MSFT.O a légèrement progressé de 0,4% après que la panne mondiale , qui touchait notamment ses produits Outlook et Teams, a commencé à s’atténuer.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'INFLATION PERSISTENT

Sur le plan économique, le ministère du Travail a indiqué que les prix à la production aux États-Unis avaient été légèrement inférieurs aux prévisions en octobre, mais qu’ils avaient tout de même bondi de 6,5% en glissement annuel, soit la plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022.

Inflation gauges

Ces données ont conforté les anticipations d’une hausse des taux d’au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre, les marchés tablant sur une probabilité d’environ 10% d’une hausse exceptionnelle de 50 points de base, selon le CME FedWatch .

Les déclarations de plusieurs responsables de la Fed en début de semaine laissaient entendre que la banque centrale américaine était ouverte à une trajectoire plus agressive de hausses de taux face à l’aggravation des pressions sur les prix.

Ce sentiment en faveur de hausses supplémentaires des taux a été repris vendredi par d’autres responsables de la Fed, notamment la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, qui a déclaré que son « orientation » était que la banque centrale devra relever son taux directeur , tandis que la présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré qu’un resserrement de la politique monétaire était à prévoir en raison de la forte inflation.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,42 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,78 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 1 nouveau plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux plus-hauts et 301 nouveaux plus-bas.