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Wall Street recule alors que les craintes liées à l'IA pèsent sur Nvidia et les fabricants de puces
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 18:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,23%, S&P 500 -0,42%, Nasdaq -0,44%

* Les fabricants de puces électroniques reculent, tandis que les valeurs du secteur des logiciels progressent

* Les géants de l'IA préconisent un ralentissement du développement des modèles

(Mise à jour avec les cours de fin de matinée)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street ont chuté lundi, malmenés par une vague de ventes massives sur les valeurs phares de l’IA après que des dirigeants américains de premier plan ont exprimé des inquiétudes en matière de sécurité et ont appelé à un ralentissement du développementdes capacitésd’intelligence artificielle.

L'action de Nvidia NVDA.O a chuté de 3%, atteignant son plus bas niveau en près de trois semaines, tandis qu'Amazon

AMZN.O , l'un des « Magnificent Seven », a perdu plus de 1%.

Samedi, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles. Elon Musk, qui dirige xAI, et le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, ont déclaré partager l’avis de M. Amodei.

Les pertes reflètent un refroidissement de l’enthousiasme, alors que la course effrénée au développement de modèles d’IA toujours plus performants cède la place à une réévaluation lucide de la situation.

Les milliards de dollars investis dans l’IA ont alimenté une hausse stratosphérique de certaines valeurs technologiques et des semi-conducteurs, et ont joué un rôle essentiel dans les fortes hausses des marchés boursiers ces dernières années.

“Trois rivaux s’accordent désormais à dire que le moteur le plus rapide du secteur technologique a besoin d’un régulateur. Le marché doit encore découvrir avec quelle force ce régulateur va intervenir”, a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

À 11h40 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 123,22 points, soit 0,23%, à 52 450,07, le S&P 500 .SPX perdait 32,20 points, soit 0,42%, à 7 624,78, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 114,87 points, soit 0,44%, pour s'établir à 26 218,17.

Ces baisses se sont atténuées par rapport aux observées plus tôt dans la séance, après que le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran souhaitait conclure un accord et qu’il déciderait si les États-Unis participeraient à cet effort.

Les fabricants de puces ont reculé, Intel INTC.O , AMD

AMD.O et Marvell Technology MRVL.O perdant respectivement 5%, 5% et 6%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté d'environ 5% et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis juillet, si les pertes actuelles se confirmaient.

Huit des onze principaux indices du S&P 500 ont clôturéen baisse, les valeurs industrielles .SPLRCI et technologiques

.SPLRCT menant le mouvement baissier.

Les secteurs des biens de consommation de base .SPLRCS et de la santé .SPXHC ont progressérespectivement d'environ 2% et 1%, les investisseurs se réfugiant dans les valeurs défensives du marché.

Les actions des éditeurs de logiciels, qui avaient été pénalisées par les craintes que l’intelligence artificielle ne bouleverse leurs activités, ont progressé. ServiceNow NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O ont respectivement gagné 7%, 4% et 5%.

Meta META.O et Alphabet GOOGL.O ont chacune progressé d’environ 2%.

LES TRADERS S'ATTENDENT À UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED

Les inquiétudes concernant les dangers potentiels de l’IA se sont intensifiées lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné la semaine dernière en déclarant que “les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

La faiblesse des actions pourrait donner le ton aux marchés à l’approche d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt prévue plus tard dans la semaine, les traders anticipant une probabilité de près de90% d’une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine, selon le FedWatch du CME.

Les cours du pétrole se négocient égalementà des niveauxqui n’avaient plus été observés depuis mai. Les contrats à terme sur le Brent LCoc1 ont progressé d’environ 4% à 108,52 dollars, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont augmenté de plus de 3% à 103,81 dollars.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,75 pour 1à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,14 pour 1au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistréneuf nouveaux plus-hauts sur 52 semaines ethuit nouveaux plus-bas, tandis que l’indice Nasdaq Composite a enregistré34 nouveaux plus-hauts et152 nouveaux plus-bas.

Valeurs associées

ADOBE
264,0951 USD NASDAQ +4,70%
ALPHABET-A
347,4500 USD NASDAQ +2,64%
AMAZON.COM
254,6200 USD NASDAQ -0,84%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
494,5900 USD NASDAQ -4,17%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 465,88 Pts Index Ex -0,20%
INTEL
98,4200 USD NASDAQ -4,39%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARVELL TECH
222,4300 USD NASDAQ -5,79%
META PLATFORMS
664,0900 USD NASDAQ +2,48%
NASDAQ 100 INDEX
29 234,63 Pts Index Ex -0,46%
NASDAQ Composite
26 287,82 Pts Index Ex -0,17%
NVIDIA
212,1650 USD NASDAQ -2,81%
Pétrole Brent
105,91 USD Ice Europ -3,09%
S&P 500
7 634,50 Pts CBOE -0,29%
S&P 500 INDEX
7 634,50 Pts CBOE -0,29%
SERVICENOW
142,320 USD NYSE +7,40%
WORKDAY-A
194,7650 USD NASDAQ +4,88%
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