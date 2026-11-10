Wall Street recule alors que les chiffres élevés de l'inflation attisent les craintes d'une hausse des taux d'intérêt

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, mettant un terme à deux jours de rebond des valeurs technologiques, après qu'une lecture de l’inflation d’octobre, plus élevée que prévu , a renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne maintienne ses taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré que la banque centrale devrait relever ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base le mois prochain, même si l’inflation venait à ralentir en octobre. Si les pressions sur les prix s’accéléraient, les décideurs devraient envisager une hausse d’un demi-point de pourcentage, a-t-il ajouté.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent sur une probabilité de près de 99 % d’une hausse en décembre.

“Certains craignent que les pressions sous-jacentes sur les prix ne recommencent à s’accentuer. Cela suscite une certaine inquiétude”, a déclaré James McCann, économiste senior chez Edward Jones.

“Ces dernières semaines, les marchés avaient écarté de leurs anticipations une partie du resserrement monétaire de la Fed. Aujourd’hui, celle-ci est probablement contrainte d’envisager un resserrement un peu plus marqué.”

À 9 h 47 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 257,10 points, soit 0,49 %, à 52.132,65, le S&P 500 .SPX perdait 45,94 points, soit 0,61 %, à 7.504,00 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 188,00 points, soit 0,74 %, à 25.065,14.

Parmi les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, le secteur financier .SPSY a progressé de 0,15 %, tandis que les services aux collectivités .SPLRCU et l'immobilier .SPLRCR figuraient parmi les plus en retrait.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient en territoire négatif .

NVIDIA ET ANTHROPIC À L'ÉPREUVE DU SENTIMENT ENVERS L'IA

L'action de Nvidia NVDA.O , deuxième entreprise la plus valorisée au monde, a reculé de 4,4 %.

La liaison de Jensen Huang avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang, soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin, aurait facilité l’expédition d’au moins 7,5 milliards de dollars de puces de la société via des entreprises chinoises, selon The Information.

En tant que directeur général de l’entreprise au cœur du boom de l’IA, le leadership et l’avenir de Huang chez Nvidia sont cruciaux pour les investisseurs.

Les autres fabricants de puces ont affiché une performance modérée, l’indice global des semi-conducteurs .SOX reculant de 0,9 % après deux séances consécutives de hausse, ce qui reflète la volatilité croissante du secteur de l’IA.

L’attention se tourne également vers l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O , prévue plus tard ce mois-ci. Le laboratoire d’IA a révélé que son introduction en bourse devrait permettre de lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars, ce qui donnerait à l’entreprise une valorisation, après dilution totale, pouvant atteindre 1.400 milliards de dollars.

Une introduction en bourse d’Anthropic pourrait également contraindre d’autres poids lourds de l’IA à se livrer à une concurrence plus acharnée pour attirer les investisseurs.

La société de néocloud CoreWeave CRWV.O devrait publier ses résultats trimestriels mardi après la clôture du marché. Les interrogations concernant la pérennité du boom de l’IA et le niveau d’endettement de l’entreprise ont récemment pesé sur le cours de l’action.

L'action CoreWeave a légèrement progressé de 0,8 %, tandis que celle de son concurrent Nebius NBIS.O a reculé de 1 %.

Le géant des médias Skydance SKYD.N a chuté de 9 % après avoir annoncé des plans de réduction des coûts et averti que les résultats décevants de la programmation cinématographique de Warner Bros auraient un impact pouvant atteindre 200 millions de dollars sur le bénéfice du quatrième trimestre.

Toutefois, le recul des cours du pétrole a apporté un certain réconfort, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 passant sous la barre des 90 dollars le baril pour la première fois depuis août.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 4,01 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,63 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 23 nouveaux plus hauts et 84 nouveaux plus bas.