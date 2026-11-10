Wall Street recule alors que les chiffres élevés de l'inflation attisent les craintes d'une hausse des taux

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, mettant fin à deux jours de rebond des valeurs technologiques, après que les chiffres de l’inflation d’octobre , plus élevés que prévu, ont renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne maintienne ses taux d’intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

Les prix à la consommation américains ont augmenté plus que prévu en octobre, progressant de 0,4% par rapport au mois précédent, ce qui a fait grimper le rendement des obligations américaines à 2 ans de 21,4 points de base, sa plus forte hausse journalière depuis avril de l’année dernière.

« Ces dernières semaines, les marchés avaient déjà intégré une partie du resserrement monétaire de la Fed. Aujourd’hui, celle-ci est probablement contrainte d’envisager un resserrement un peu plus important », a déclaré James McCann, économiste senior chez Edward Jones.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de près de 99% d’une hausse des taux en décembre.

Parmi les secteurs sensibles aux taux d’intérêt, l’immobilier .SPLRCR et les services publics .SPLRCU ont chacun reculé de plus de 0,5%, tandis que le secteur technologique .SPLRCT a mené la baisse avec un recul de 1,8%.

Nvidia NVDA.O a reculé de 6,3%, enregistrant une deuxième séance consécutive de baisse, les investisseurs s’inquiétant de l’avenir du directeur général Jensen Huang au sein du géant des puces électroniques après que celle-ci a ouvert une enquête interne sur des allégations d’espionnage impliquant la femme d’affaires chinoise Alice Huang.

Les relations entre le directeur général et Alice Huang auraient facilité l’expédition de puces de la société d’une valeur d’au moins 7,5 milliards de dollars via des entreprises chinoises, a rapporté mardi le site The Information.

Les autres fabricants de puces ont affiché une tendance modérée, l’indice global des semi-conducteurs .SOX reculant de 1,9% après deux séances consécutives de hausse, reflétant la volatilité croissante du secteur de l’intelligence artificielle.

À 12h03 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 340,80 points, soit 0,65%, à 52.048,95, l’indice S&P 500 .SPX perdait 64,50 points, soit 0,85%, à 7.485,44 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC perdait 321,44 points, soit 1,27%, à 24.931,70

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse .

Les commentaires « hawkish » des responsables de la Fed ont renforcé les anticipations d’un nouveau resserrement monétaire: Lorie Logan a déclaré que la banque centrale pourrait avoir besoin d’au moins deux hausses de taux supplémentaires d’un quart de point pour juguler l’inflation, tandis que Christopher Waller a suggéré une hausse de 25 points de base le mois prochain et une augmentation plus importante si les pressions sur les prix s’accélèrent.

ANTHROPIC TESTE LE SENTIMENT DE L'IA

L’attention se porte également sur l’introduction en bourse prévue d’Anthropic ANT.O plus tard ce mois-ci. Le laboratoire d’IA a révélé que son introduction en bourse devrait permettre de lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars, ce qui conférerait à l’entreprise une valorisation, après dilution totale, pouvant atteindre 1.400 milliards de dollars.

L’entrée en bourse d’Anthropic pourrait également contraindre d’autres poids lourds de l’IA à se livrer à une concurrence plus acharnée pour attirer les capitaux des investisseurs.

« La réévaluation de la semaine dernière était une réaction excessive et les investisseurs recommenceront à se ruer sur l’IA au cours des prochains trimestres. Mais à court terme, c’est un peu la loterie », a déclaré Eric Schiffer, président de The Patriarch Organization, un family office basé à Los Angeles.

« On ne sait pas encore clairement comment les gouvernements vont gérer les autorisations relatives aux centres de données. Les actions liées aux infrastructures d’IA pourraient donc subir une certaine pression à court terme. »

La société de néocloud CoreWeave CRWV.O devrait publier ses résultats trimestriels mardi après la clôture du marché. Les interrogations concernant la pérennité du boom de l’IA et le niveau d’endettement de l’entreprise ont récemment pesé sur le titre.

L’action CoreWeave a reculé de 2,1%, tandis que celle de son concurrent Nebius NBIS.O a chuté de plus de 5%.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 3,67 contre 1 à la Bourse de New York (NYSE), et de 3,04 contre 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 6 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux plus hauts et 159 nouveaux plus bas.