Wall Street recule alors que le yen et le pétrole progressent sur fond de tensions au Moyen-Orient

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(Mise à jour des cours pour tenir compte de l'ouverture des marchés boursiers américains)

* Le yen s'est apprécié de près de 4 % au cours de la semaine écoulée, soit sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet 2024

* Le Brent bondit de 1,32 % à 98,28 dollars le baril, son plus haut niveau en six semaines

* Le Dow Jones recule de 1,21 % au cours de la première heure de cotation après ce week-end férié

par Amanda Cooper et Pete Schroeder

Les actions américaines ont reculé mardi matin, les attaques contre des installations énergétiques dans le golfe du Persique ayant poussé le prix du pétrole à près de 100 dollars le baril.

Les trois principaux indices américains étaient en baisse après un long week-end férié, le Dow Jones Industrial Average

.DJI reculant de 1,21 % au cours de la première heure. Le S&P 500 .SPX a perdu 0,49 % et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,52 %.

Le prix du Brent LCOc1 a bondi de 1,32 % à 98,28 dollars le baril, son plus haut niveau en six semaines, tandis que celui du brut américain CLc1 a progressé de 2,11 % à 93,40 dollars le baril. Cette hausse fait suite aux attaques menées par les Houthis yéménites, soutenus par l’Iran, contre des installations énergétiques et des villes en Arabie saoudite , soulignant le risque d’une propagation du conflit dans toute la région et compliquant encore davantage l’approvisionnement en carburant des marchés mondiaux.

Une recrudescence de l’inflation a secoué le marché boursier ces dernières semaines, en grande partie en raison de la flambée des rendements obligataires, qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, ce qui pousse les banques centrales à relever leurs taux d’intérêt.

La Banque centrale européenne devrait très certainement relever les taux de la zone euro d’un quart de point ce jeudi, tandis que les chances que la Banque du Japon fasse de même la semaine prochaine s’intensifient, ce qui a mis le yen sur la voie de sa plus forte hausse depuis deux ans.

Les marchés boursiers européens ont reculé, le .STOXX STOXX 600 clôturant en baisse de 0,2 %. L’indice MSCI, qui mesure l’ensemble des actions mondiales .MIWD00000PUS , affichait en fin de séance une baisse de 0,49 %.

DÉGAGEMENT DES OPÉRATIONS DE CARRY TRADE SUR LE YEN

Les données sur l’inflation américaine publiées vendredi pourraient s’avérer décisives pour définir les anticipations concernant l’issue de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. À l’heure actuelle, les marchés monétaires indiquent que les traders attribuent une probabilité d’environ 58 % à une hausse des taux 0#USDIRPR .

Le pétrole a volé la vedette mardi, mais la forte hausse du yen pourrait s’avérer être l’événement le plus marquant pour les marchés mondiaux. En raison de son statut de devise à faible rendement, les traders ont emprunté massivement des yens pour financer l’achat d’actifs plus rentables, qu’il s’agisse de devises, d’obligations ou d’actions, une stratégie connue sous le nom de « carry trade ».

Rien que la semaine dernière, le yen JPY= a progressé de près de 4 %, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet 2024. Mardi, il s'échangeait autour de 154,1, laissant le dollar pratiquement inchangé sur la journée.

« Même si les fondamentaux à court terme suggèrent que ce mouvement est exagéré, il reste risqué de s'y opposer, notamment compte tenu de la marge de manœuvre pour un nouveau dénouement du carry trade », a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a progressé de 0,06 % à 98,88.

Du côté des matières premières autres que le pétrole, le cours du cuivre CMCU3 a atteint mardi un niveau record , l’offre mondiale s’étant resserrée alors que le métal continue d’affluer vers les États-Unis en prévision d’éventuels droits de douane.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a progressé de 1,6 %, à 14 736 dollars la tonne.

Sur le marché obligataire, les bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR affichaient un rendement de 4,8 %, en hausse de 2 points de base sur la journée et non loin de leur plus haut niveau depuis novembre 2023.