Wall Street recule alors que le prix du pétrole s'envole et que les rendements des bons du Trésor de référence franchissent la barre des 5 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les marchés en milieu d'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,82%, S&P -0,47%, Nasdaq -0,78%

* Les traders tablent sur une probabilité de 92% d'une hausse des taux de la Fed mercredi

* Dave & Buster's plonge après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

* Les entreprises du secteur des cryptomonnaies plongent face à la faiblesse du bitcoin

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a poursuivi sa baisse mardi, la hausse des rendements des bons du Trésor américain, les inquiétudes croissantes concernant la dette et la flambée des prix du brut ayant incité les acheteurs à rester sur la touche.

Les trois principaux indices boursiers américains ont reculé dans le cadre d'une vague de ventes généralisée qui a pesé sur presque tous les secteurs, à l'exception de celui de l'énergie

.SPNY . Ce secteur a en effet bénéficié de l'escalade des hostilités au Moyen-Orient, notamment des nouvelles attaques contre les infrastructures énergétiques de l'Arabie saoudite .

“Le marché est plutôt calme, mais quand on examine la courbe des hausses et des baisses, c'est-à-dire le nombre de titres évoluant dans un même sens, on constate clairement une tendance à la baisse depuis probablement deux semaines”, a déclaré Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l'Illinois.

La Réserve fédérale s’est réunie pour sa réunion de politique monétaire de deux jours, qui doit s’achever mercredi par la décision de la banque centrale sur les taux. Les dernières données économiques montrant que le marché du travail repose sur des bases solides, tandis que les pressions sur les prix de l’énergie liées à la guerre se transforment en une inflation systémique plus généralisée, la banque centrale devrait procéder à une hausse de 25 points de base de son taux cible des fonds fédéraux — sa première hausse des taux d’intérêt depuis plus de trois ans.

Au vu des chiffres d’inflation élevés de la semaine dernière et de la hausse de près de 25% des prix du brut américain

CLc1 au cours des deux dernières semaines, les marchés financiers anticipent désormais une probabilité quasi certaine de 92,3% d’une hausse des taux mercredi, contre 33,1% il y a un mois, selon l’outil FedWatch du CME.

“Il ne s’agira probablement pas d’une mesure ponctuelle, mais d’une série de hausses de taux”, a déclaré M. Nolte. “Cela dépendra du pétrole; c’est véritablement la source de l’inflation et celle-ci commence à se répercuter sur d’autres segments du marché.”

À mesure que les anticipations de hausse des taux s’intensifient, les rendements obligataires mondiaux ont repris leur ascension, les rendements de référence des bons du Trésor américain franchissant la barre des 5% pour la première fois depuis 2007.

La hausse des taux d’intérêt accentue la pression sur les emprunteurs fortement endettés, notamment les entreprises qui ont misé gros sur l’IA.

Ces inquiétudes ont exacerbé les craintes grandissantes concernant le potentiel destructeur de l’IA et l’opposition croissante à la construction de centres de données, qui ont atteint leur paroxysme lundi et entraîné l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX en baisse de 5,9%.

L'indice des semi-conducteurs, qui a contribué à la hausse générale des marchés boursiers cette année, n'a pas réussi à se remettre de manière significative de la chute de lundi, n'enregistrant qu'une légère hausse de 0,3%.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 429,96 points, soit 0,82%, pour clôturer à 51 991,24, le S&P 500 .SPX a perdu 36,03 points, soit 0,47%, à 7 583,95 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 204,17 points, soit 0,78%, à 25 982,25.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont enregistré les plus fortes baisses en pourcentage, tandis que le secteur de l’énergie, soutenu par la hausse du prix du brut, a progressé de 2,3%.

Dave & Buster's PLAY.O a chuté de 19,6% après l'annonce par la société de résultats inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre .

Waystar WAY.O a progressé de 7,3% après que Reuters a annoncé que l'éditeur de logiciels de santé étudiait différentes options, y compris une vente potentielle .

La faiblesse du bitcoin BTC= a pesé sur les sociétés de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O , qui ont respectivement reculé de 6,9% et 3,5%.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 2,47 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a enregistré 97 nouveaux plus hauts et 539 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 413 titres ont progressé et 3 281 ont reculé, les titres en baisse étant 2,32 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux plus hauts et 239 nouveaux plus bas.