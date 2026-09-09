Wall Street recule alors que le prix du pétrole oscille autour des 100 dollars dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,68%, S&P 500 -0,28%, Nasdaq -0,35%

* Les valeurs énergétiques progressent grâce à la hausse du cours du pétrole

* Annonce attendue concernant le rachat d'obligations d'État

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices boursiers américainsont chuté mercredi, alors que les cours du pétrole ont franchi pour la première fois depuis juillet la barre des 100 dollars le baril, seuil très sensible pour les marchés, en raison de l'aggravation des tensionsau Moyen-Orient .

Les opérateurs ont eu du mal à faire abstraction de la guerre , qui dure depuis sept mois entre les États-Unis et l'Iran et qui a exacerbé les craintes d'un conflit régional plus large.

Le Brent s’est maintenu au-dessus des 100 dollars le baril après avoir franchi ce seuil psychologique pour la première foisen plus de six semaines, à la suite de l’annonce par l’Iran qu’il avait tiré des missiles balistiques sur une base américaine en Jordanie. Des informations faisant état d’attaques contre des navires des deux côtés ont renforcé les inquiétudes concernant l’approvisionnement en pétrole en provenance de la région. O/R

Le secteur de l’énergie .SPNY était le seul à afficher une hausse au sein du S&P 500, avec une progression de 1,7%.

“L’actualité majeure du jour concerne les cours du pétrole, qui freinent la progression des actions. Nous avons observé des poches de vigueur sur les marchés, mais le sentiment varie d’un jour à l’autre”, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

Selon les données du FedWatch de CME, les marchés estiment désormais à 60,2% la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale américaine la semaine prochaine.

Dans le même temps, les fabricants de pucesArm Holdings ARM.O etAMD AMD.O ont respectivementprogressé de 4,11% et 3,49%,tandis que Nvidia NVDA.O reculait de 0,49%.

Les investisseurs continuent de se tourner vers les valeurs liées à l’IA, mais les inquiétudes concernant les transactions circulaires ont rendu le climat plus prudent, les entreprises au cœur du boom de l’IA commençant à se financer mutuellement .

À 9h44 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 357,08 points, soit 0,68%, à 52.428,99, l'indice S&P 500 .SPX perdait 21,78 points, soit 0,28%, à 7.651,74, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 91,46 points, soit 0,35%, pour s’établir à 26.329,95.

DONNÉES SUR L'INFLATION ET ANNONCE DU TRÉSOR EN PERSPECTIVE

Les investisseurs attendent désormais l’annonce du Trésor américain concernant les rachats d’obligations, prévue plus tard dans la séance, plusieurs semaines après que le département a déclaré qu’il achèterait davantage d’obligations à long terme afin de freiner la hausse des rendements.

Ces annonces comportent généralement une liste des obligations éligibles au rachat. Cependant, “certains acteurs du marché attendent de cette annonce qu’elle confirme le volume que le Trésor s’apprête à racheter”, ont indiqué les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Toute réaction sur les marchés obligataires pourrait influencer les actions, qui sont généralement sous pression en raison de la hausse des rendements des obligations d’État sans risque.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) prévu vendredi et les données sur l’indice des prix à la production (IPP) publiées jeudi seront au centre de l’attention pour fournir des indices sur la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine .

“Le rapport sur l’IPC de cette semaine constitue la donnée la plus déterminante avant la réunion de septembre de la Fed; il s’agit du dernier chiffre sur l’inflation dont disposeront les décideurs avant de se prononcer sur les taux”, ont écrit les stratèges de Glenmede.

Par ailleurs, Meta META.O a enregistré la plus forte hausse du S&P 500, avec une progression de 5,5% après le lancement d’ , un assistant IA annoncé de longue date capable d’envoyer des e-mails, de vendre une voiture ou de réserver un voyage de manière autonome pour le compte d’un utilisateur.

Dow DOW.N a reculé de 1% après que Bloomberg News a rapporté que le fabricant de produits chimiques envisageait de se retirer de son partenariat de 20 milliards de dollars avec Saudi Aramco 2222.SE .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,78 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,78 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 14 nouveaux plus hauts et 58 nouveaux plus bas.